15:21 Uhr

Manfred Veit lebt für die Heimat und ihre Geschichte

Manfred Veit hat für sein Engagement die Denkmalschutzmedaille erhalten. Im Interview verrät er, wie er eigentlich Kreisheimatpfleger geworden ist.

Von Dorothee Pfaffel

Herr Veit, das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst sowie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat ihnen am Mittwoch, 29. Mai, die Denkmalschutzmedaille verliehen. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?

Manfred Veit: Es hat mich außerordentlich gefreut, dass mein Engagement für die Denkmäler in unserem Landkreis auf diese Weise herausgehoben wurde. Es ist ja nicht so, dass man bei der Mitwirkung beim Denkmalschutz nur immer positive Erlebnisse hat. Oft gibt es auch herbe Enttäuschungen. Und die kamen nicht immer nur von einigen Denkmaleigentümern. Manchmal waren es auch Politiker, denen eigentlich die Sorge um unsere überlieferte Baukultur am Herzen liegen sollte. Daher freue ich mich umso mehr über die Anerkennung.

Wie sind Sie eigentlich Kreisheimatpfleger geworden? Woher kommt Ihr Interesse für Geschichte und Heimat? Und wie lange bekleiden Sie dieses Ehrenamt schon?

Veit: Nach meiner Pensionierung wollte ich mein Hobby „richtig lernen“. Ich studierte Volkskunde, Kunstgeschichte und Bayerische Geschichte. Dazu verleiteten mich auch Kindheitserinnerungen. Ich durfte oft meine großen Ferien auf dem Hof meines Onkels verbringen. Dabei habe ich unmittelbar nach dem Krieg noch eine Landwirtschaft kennengelernt, die ohne Mechanisierung arbeitete. Diese wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Formen von damals und noch früher interessierten mich einfach. Die Freude an der Kunst und der Geschichte kam bestimmt indirekt, weil ich als Schüler im Studienseminar Neuburg davon immer umgeben war. Landrat Dr. Keßler bekam Wind von meinem Studium. Er hat mir daraufhin das Amt des Heimatpflegers angeboten. Da wollte ich nicht Nein sagen. 2002 wurde ich vom Kreistag dann berufen.

Was sind Ihre Aufgaben als Kreisheimatpfleger?

Veit: Denkmalpflege ist nur ein kleiner Teil meiner Aufgaben, wenn auch ein wichtiger. Ganz wesentlich ist es, die Menschen zu gewinnen und mitzunehmen, damit ihre Umwelt lebens- und liebenswert wird oder bleibt. Das kann geschehen bei der Gestaltung unserer Ortsbilder, durch Förderung von Bräuchen, Tracht, Musik, Tanz und Schauspielerei, auch der modernen. Aber auch regionale Küche und Wirtshauskultur gehören dazu. Den Bürgern soll ein historisches Bewusstsein vermittelt werden. Interesse ist da, es muss nur ständig wachgehalten werden. Das geschieht auf leise Art. Denken Sie nur an meine Heiligenserie in Ihrer Zeitung. Oft werde ich um Rat gefragt. Das kann sein, dass eine alte Schrift nicht gelesen werden kann oder dass Begriffe auftauchen, die nicht mehr bekannt sind. Viel Arbeit machen Aufnahmen von alltäglichen Dingen. So habe ich alle Votivtafeln im Landkreis inventarisiert. Für die notwendigen Kontakte muss man gut vernetzt sein. Schließlich kommt dann noch die Erforschung lokaler Geschichte dazu. Da gibt es noch viele weiße Flecken.

Warum ist dieses Amt wichtig?

Veit: Dieses Amt ist nur dann wichtig, wenn es die Menschen erreicht. Das ist notwendig, weil jeder selbst mitwirken muss, damit für alle eine gute Umgebung erhalten bleibt oder geschaffen wird. Es sollte also gelingen, dass die Menschen merken, was sie umgibt. Wesentlich ist daher, das Bewusstsein für Kultur, Natur und für Vergangenheit zu wecken. Dann erst kann es positiv bewahrt und auch weiterentwickelt werden. Zum Wohl aller. Wenn es gelungen ist, jeden Einzelnen zu einem Heimatpfleger zu machen, dann ist meine Arbeit überflüssig geworden.

Was macht Ihnen daran besonders Spaß?

Veit: Wie ich schon gesagt habe, die Kontakte mit Menschen und wenn man dabei das Gefühl vermittelt bekommt, dass man helfen konnte. Ganz einfach: positive Rückmeldungen und strahlende Augen. Das betrifft alle Bereiche meiner Tätigkeit.

Arbeiten Sie derzeit an einem Projekt?

Veit: Da sind derzeit mehrere Eisen, die geschmiedet werden. Ganz neu entsteht eine Hausgeschichte. Eine Gemeindebeschreibung mit Geschichte und Geschichten für 13 Ortsteile und deren Kirchen liegt schon im Eingangskorb. Dazu laufen noch Altlasten weiter wie die Inventarisierung aller Flurdenkmäler, wie Feldkreuze, Bildstöcke, Marterl oder Grenzsteine. Da waren schon viele Gemeinden recht fleißig, manche haben aber noch gar nicht angefangen. Da heißt es weiter dranbleiben. Daneben werde ich immer wieder um Vorträge und Führungen gebeten. Mir wird nicht langweilig.

Wie lange wollen Sie noch als Kreisheimatpfleger weiterarbeiten? Denken Sie bereits ans Aufhören?

Veit: Mir wurde es von der politischen Führung nicht immer leicht gemacht. Da wollte ich öfter hinschmeißen. Aber die gute Resonanz von Bürgermeistern, Geistlichen und Bürgern sowie die schöne Aufgabe selbst haben mich davon abgehalten. Nun haben wir einen Neuanfang. Mir schweben schon Möglichkeiten vor, wie die Heimatpflege im Landkreis in andere Hände gelegt werden könnte. Wenn der Kreistag will, werde ich noch einmal zwei Jahre mithelfen. Vielleicht finden wir bis dahin eine Fachkraft, die sich für diese schöne Aufgabe Zeit nehmen will und kann. Mit 80 Jahren wird es dann in zwei Jahren für mich auch Zeit, Adieu zu sagen.

Zur Person: Dr. Manfred Veit wurde 1941 bei Rosenheim geboren. Inzwischen wohnt er in Neuburg-Bittenbrunn. Er ist verheiratet, hat zwei Töchter und drei erwachsene Enkelinnen. Als Diplom-Ingenieur der Luftfahrttechnik (TU München) arbeitete Veit bei der Luftwaffe als Berufssoldat in verschiedenen Verwendungen, zum Beispiel als Instandsetzungsstaffelchef im Neuburger JG oder als beratender Ingenieur bei General Flugsicherheit in der Bundeswehr und zuletzt als Kommandeur der früheren DDR-„Flugbereitschaft“. Nach der Pensionierung studierte Veit Volkskunde, Bayerische Geschichte und Kunstgeschichte an der KU Eichstätt, seine Promotion machte er 2002. Das Thema seiner Dissertation lautete „Bittenbrunn-Laisacker – Volkskundlich-historische Untersuchung der ehemaligen Gemeinde am Rande der Residenzstadt Neuburg an der Donau“. Neben seiner Funktion als Heimatpfleger ist er auch als Stadt- und Landkreisführer tätig, betreut Kirchenführer und ist Ausschussmitglied im Historischen Verein Neuburg.

