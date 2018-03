vor 46 Min.

Mann bedroht Polizei mit Messer

Asylbewerber wollte nicht abgeschoben werden. Er flüchtete mit einem Sprung aus dem Fenster. Die Polizei sucht ihn.

Dienstagfrüh hat in einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in der Manchinger Straße ein 35-Jähriger die Polizei mit einem Messer bedroht. Anschließend flüchtete der Mann. Die Polizei sucht nach ihm. Nach Polizeiangaben sollte der Asylbewerber Dienstagfrüh um kurz vor vier Uhr von Beamten der Polizeiinspektion Ingolstadt aus der Asylunterkunft abgeholt werden. Er sollte abgeschoben werden. Bereits bevor die Polizei eintraf, wollte er flüchten. Der Sicherheitsdienst in der Aufnahmeeinrichtung hielt ihn jedoch fest. Als die Polizei eintraf, habe sich der Mann zunächst noch kooperativ gezeigt, dann aber plötzlich zu einem Messer gegriffen. Mit diesem habe er laut Polizei die Beamten bedroht. Danach sei er mit einem Sprung aus seinem Zimmerfenster im ersten Stock geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und einem Hubschrauber verlief allerdings ohne Erfolg. (nr)