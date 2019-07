vor 9 Min.

Mann hortet riesige Mengen an Kinderpornos

Über einen Zeitraum von drei Monaten konsumiert und verbreitet ein 34-Jähriger kinderpornografische Dateien. Warum er dennoch nicht ins Gefängnis muss.

Von Fabian Kluge

17.565 - so viele Bilder und Videos mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten hat ein 34-jähriger Mann aus Schrobenhausen gesammelt. Auf Smartphone, Laptop und einer externen Festplatte hat er harte und härteste pornografische Inhalte mit kleinen Buben gespeichert und penibel geordnet. Nun musste sich der Mann vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten.

Zwischen Juli und Oktober des vergangenen Jahres war der Mann auf einer Tauschbörse im Internet angemeldet. Dabei lud er sich die riesige Menge von fast vier Terabyte herunter. Das Programm ist zudem so programmiert, dass es einen Teil der heruntergeladenen Dateien gleich wieder hochlädt, um sie für andere Nutzer verfügbar zu machen. Der Vorwurf von Referendarin Laura Ströbel-Nubel, die die Vertretung der Staatsanwaltschaft übernahm, lautete daher: Besitz, Erwerb und Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Schriften.

Gutachter: Härteste kinderpornografische Inhalte

Der Angeklagte äußerte sich über seine Rechtsanwältin Andrea Kremer ebenfalls. „Er räumt die Tat komplett ein. Mittlerweile hat er jedoch alle Dateien gelöscht und sich mit der Fachambulanz in München in Verbindung gesetzt, um eine Therapie gegen Pädophilie zu beginnen“, erklärte sie im Namen ihres Mandanten.

An der Verhandlung nahm auch der Gutachter Günther Huber teil, der die Dateien ausgewertet hat. Neben der Masse an kinderpornografischen Fotos und Videos befanden sich auch über 6000 Nacktaufnahmen von Kindern sowie über 19.000 Bilder von Kindern in leichter Kleidung auf den Geräten. Nur rund vier Prozent der gespeicherten Dateien waren pornografische Darstellungen von jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren.

Auch einige der häufigsten Suchbegriffe des Angeklagten verlas der Sachverständige. So habe der 34-Jährige gezielt nach Sexszenen von acht- oder zehnjährigen Buben gesucht. Zudem habe er Fotos und Videos in einem Umfang von über 600 Gigabyte auf die Tauschbörse hochgeladen. Die Gutachter fanden auf den Geräten des Mannes auch pornografische Dateien, die den Angeklagten selbst zeigten, sowie Bewerbungen für eine Stelle als Schulbegleiter. Tatsächlich war der Angeklagte auch als Schulbegleiter tätig, gab seinen Job aber nach der Durchsuchung seiner Geräte freiwillig ab. Das Vorstrafenregister des Mannes enthielt keine Einträge.

Richter: Geldstrafe wäre nicht vermittelbar gewesen

Während die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und elf Monaten forderte, meinte Rechtsanwältin Kremer, dass auch eine hohe Geldstrafe ausreiche. Diese Auffassung teilte Richter Marius Lindig jedoch nicht: Er verurteilte den 34-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Zudem muss der Angeklagte 2500 Euro an den Kreisjugendring zahlen und seine Therapie antreten.

„Zwar waren Sie geständig und haben als Schulbegleiter aufgehört. Allerdings handelt es sich bei ihren Taten um schwere Kriminalität. Jeder Konsument ist ein Teil dieses Kindesmissbrauchs. Eine Geldstrafe wäre daher nicht vermittelbar gewesen“, begründete Richter Lindig sein Urteil.

