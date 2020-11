14:23 Uhr

Mann in Bittenbrunn erstochen: Beamte der Spurensicherung sagen aus

Wegen Totschlags steht eine 30-Jährige in Ingolstadt vor Gericht.

Eine Frau soll ihren Ex-Freund kurz vor Weihnachten 2019 erstochen haben. Nun geht der Prozess am Landgericht in Ingolstadt in die dritte Runde.

Weil eine Frau kurz vor Weihnachten 2019 im Neuburger Stadtteil Bittenbrunn ihren Ex-Freund erstochen haben soll, wird ihr vor dem Landgericht Ingolstadt der Prozess gemacht. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Totschlag.

Bluttat in Bittenbrunn: Dritte waren wohl nicht beteiligt

Am dritten Verhandlungstag - sieben sind angesetzt - sprechen Beamte der Spurensicherung und eine DNA-Gutachterin. Wie sie vor Gericht erklären, wurden am mutmaßlichen Tatort wohl hauptsächlich Spuren der 30 Jahre alten Angeklagten und des toten Mannes gefunden. Bedingungen, die den Angaben zufolge darauf hindeuten, dass keine dritte Person beteiligt war. Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages. (nr)

