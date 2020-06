vor 18 Min.

Mann in Internetcafé niedergeschossen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

In einem Internetcafé im Norden von Ingolstadt ist am Freitagabend ein Mann erschossen worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei nahm einen Verdächtigen noch vor Ort fest.

Am Freitagabend ist in einem Internetcafé in Ingolstadt ein Mann niedergeschossen worden. Zur Identität des Tatverdächtigen ist bisher nichts bekannt.

In Ingolstadt ist am Freitagabend ein Mann erschossen worden. Gegen 21.15 Uhr liefen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Ingolstadt mehrere Notrufe ein. Zeugen meldeten Schüsse in einem Internetcafe in der Ettinger Straße Schüsse. Der Mann starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Mann in Ingolstadt getötet: Polizei nimmt Verdächtigen in Internetcafé fest

Alle Bemühungen der Einsatzkräfte und des eingetroffenen Notarztes zur Lebensrettung blieben ohne Erfolg. Die Polizei konnte derweil in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen Tatverdächtigen festnehmen. Der Festgenommene wurde zur Polizeidienststelle verbracht.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft übernahm die Kriminalpolizei Ingolstadt vor Ort die weiteren Ermittlungen. "Die Spurensicherung war die ganze Nacht vor Ort", sagt Andreas Aichele, Sprecher der Polizei Oberbayern Nord. Zur Identität des Verdächtigen sei bisher aber nichts bekannt, auch sein Motiv ist unklar. "Man versucht jetzt so langsam die Puzzleteile zusammenzusetzen."(AZ)

Themen folgen