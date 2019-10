vor 53 Min.

Mann jubelt Freund Drogen unter

Ein Neuburger steht vor Gericht, weil ein Freund bei ihm Drogen gelagert hatte - ohne dessen Erlaubnis. Doch dann wird er zum Mithelfer.

Von Christof Paulus

Viele Vorwürfe muss sich der Angeklagte gefallen lassen. Dass es ihm an Loyalität mangelt, ist sicher keiner davon. Aber der Reihe nach; Wegen Beihilfe zum Drogenhandel musste ein Neuburger sich am Montag vor dem Amtsgericht in Neuburg verantworten, im Zentrum der Vorwürfe stand ein ganzes Drogensortiment, bestehend aus unter anderem 1,15 Kilogramm Ecstasy, 130 Gramm Kokain und 2700 LSD-Trips. Dass die Drogen im Besitz des in Neuburg geborenen Portugiesen gewesen waren, ist unstrittig. Dreh- und Angelpunkt des Falles ist bloß: Der Stoff gehörte ihm gar nicht.

2011 hatte ein Freund des Angeklagten mit dessen Erlaubnis eine Reihe an Möbeln in der Neuburger Wohnung des Angeklagten untergebracht. Ohne das Wissen des Angeklagten nutzte er die Gelegenheit, um zeitgleich zwei Kartons mit einem umfangreichen Sortiment an Drogen dort unterzubringen. Der Angeklagte lebte zu diesem Zeitpunkt bereits in Portugal, bei einem Besuch in seiner Wohnung fand er dann die Drogen – und ließ nach einem Streit mit dem Freund vorerst zu, dass diese weiter dort gelagert werden dürfen. So zumindest erzählen es der Angeklagte und der Freund vor Gericht. Letzterer war für die Verhandlung extra aus Portugal angereist – denn dorthin ist er inzwischen ausgewandert.

Drogenlager in Neuburg: Mitgefangen, mitgehangen

Dazwischen stand eine langjährige Haftstrafe, die der Freund verbüßen musste. Denn die Polizei kam ihm auf die Spur: Im Mai 2011 fanden sie die Drogen in der Wohnung in Neuburg, nahmen den Mann fest, der Angeklagte flüchtete nach Portugal. Dort lebte er acht Jahre lang, erst heuer entschied er sich dazu, nach Deutschland zu kommen und sich zu stellen. Angeklagt war er nun bloß wegen Besitzes der Drogen, seine Ausführungen in der Verhandlung werteten sowohl Verteidigung als auch Richter Christian Veh und die Staatsanwaltschaft als überschießendes Geständnis – der Mann gab also mehr zu, als nötig gewesen wäre.

Denn die zahlreichen Fingerabdrücke von ihm, die auf den Verpackungen der Drogen zu finden waren, erklärte er detailliert: Nachdem er dem Freund erlaubt habe, die Drogen vorerst weiter in seiner Wohnung lagern zu dürfen, habe er ihm geholfen, diese umzufüllen und zu verstecken. Er habe den Freund zwar aufgefordert, die Drogen aus der Wohnung zu schaffen, doch „das ist nicht so einfach“, sagte dieser vor Gericht.

So fand das Gericht zahlreiche Punkte, die es zugunsten des Angeklagten auslegte. Trotz des schweren Vorwurfs der Beihilfe zum Handel setzte es die Freiheitsstrafe in Höhe von zwei Jahren deshalb zur Bewährung aus – so wie Verteidigung und Staatsanwaltschaft es gefordert hatten. Damit kommt der Angeklagte wieder auf freien Fuß. Seine Erleichterung und die seiner Angehörigen war nach dem Urteil nicht zu übersehen: Gleich nach der Verhandlung fielen sie sich um den Hals. Dass der Angeklagte seine Bewährungszeit unbescholten übersteht, hielt das Gericht für sehr wahrscheinlich.

Themen folgen