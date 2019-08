vor 17 Min.

Mann soll Freundin im Keller eingesperrt haben

Dem 34-Jährigen wird zudem vorgeworfen, sie verprügelt zu haben. Warum er sich vor Gericht in Bredouille bringt.

Von Fabian Kluge

Spätestens wenn die Angeklagten auf der hölzernen, ungepolsterten Anklagebank am Neuburger Amtsgericht Platz nehmen, sind sich viele über den Ernst ihrer Lage bewusst. Nicht so ein 34-Jähriger aus dem südlichen Landkreis, der dort am Mittwoch Platz nehmen musste. Denn er erschien gleich gänzlich ohne Verteidiger – eine Strategie, die sich letztlich als wenig hilfreich herausstellen sollte.

Aber der Reihe nach: Dem Mann wird vorgeworfen, im Dezember des vergangenen Jahres seine damalige Lebensgefährtin beleidigt, geschlagen und eingesperrt zu haben. Was als normaler Beziehungsstreit begonnen hatte, eskalierte im weiteren Verlauf immer mehr. Zunächst soll der Mann seine Freundin im Keller der gemeinsamen Wohnung zur Rede gestellt haben. Als die Frau der Konfrontation ausweichen wollte, versperrte er ihr den Weg, schubste sie gegen die Glastür einer Sauna und sperrte sich mit dem Opfer schließlich in einem Kellerraum ein. Dort beleidigte er die Frau, woraufhin sie ihn ohrfeigte. Er verpasste ihr mutmaßlich mehrere Faustschläge ins Gesicht, sodass die 36-Jährige kurzzeitig bewusstlos war. Als sie später um Hilfe rufen wollte, drückte er ihr Mund und Nase zu und drohte ihr, dass ihre Tochter als Waisenkind aufwachsen würde, wenn sie nicht den Mund hielte. Die Frau erlitt durch die Schläge mehrere Blutergüsse und eine Kieferprellung, unter deren Folgen sie bis heute leidet.

Angeklagter hat Sachverhalt anders in Erinnerung

Einräumen wollte der Angeklagte in der Verhandlung den Sachverhalt nicht: „Zum Teil stimmt es, zum Großteil aber nicht.“ Da der Mann ohne Rechtsanwalt erschien, erklärte Richter Christian Veh den Sachstand. „Wenn an der Sache was dran ist – und die Akten sprechen dafür –, dann ist es an der Zeit, die Hose runterzulassen.“ Vor allem im Hinblick auf das Vorstrafenregister, das acht Eintragungen beinhaltet, stehe für den 34-Jährigen einiges auf dem Spiel.

Doch der Beschuldigte ließ sich davon nicht beirren: Beleidigungen? Gab es auf beiden Seiten. Faustschläge? Eine Ohrfeige als Verteidigung, nachdem sie ihn mehrmals geschlagen hatte. Verletzungen? Fügte sie sich selbst zu, indem sie ihren Kopf gegen den Boden schlug. Und auch eingesperrt sei niemand gewesen, erzählte der Angeklagte vor Gericht.

Opfer bestätigt, eingesperrt und geschlagen worden zu sein

Richter Veh hatte genug gehört und lud das Opfer als Zeugin. Diese bestätigte im Großen und Ganzen die Vorwürfe von Staatsanwalt Thorsten Schalk. Unter Tränen sagte sie: „Ich dachte, er bringt mich um.“ Seit dem Vorfall sei sie zusammen mit ihrer Tochter, die sich zum Zeitpunkt der Tat ebenfalls in der Wohnung befand, in psychiatrischer Behandlung. „Mein Kind hatte Angst, rauszugehen. Ich versuche einfach, den Vorfall zu vergessen“, erzählte sie mit gebrochener Stimme.

Auch diese Aussage stimmte den Angeklagten, der mittlerweile bei seinen Eltern in München wohnt, nicht um. Denn die Schilderungen des Opfers seien ebenfalls nur zum Teil wahr. Richter Veh reichte es: „Bei einem Geständnis hätte man hier über eine Bewährungsstrafe nachdenken können, aber der Zug rattert im Moment in die andere Richtung.“ Da er im Falle einer Verurteilung eine Gefängnisstrafe in Erwägung zog, musste Veh die Sitzung beenden. Denn: Ein Angeklagter darf nicht ohne Verteidiger zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. Eine Woche hat der Mann nun Zeit, einen Anwalt zu finden. „Ansonsten suche ich Ihnen einen raus“, betonte Veh.

