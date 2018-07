vor 36 Min.

Mann stirbt bei Badeunfall in Hatzenhofener Weiher

Ein 81-Jähriger ist am Freitagabend im Hatzenhofener Weiher im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ertrunken. Ein Taucher fand seine Leiche in vier Meter Tiefe.

Ein 81-jähriger Rentner überlebte am Freitagabend seinen Badeausflug an den Hatzenhofener Weiher im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nicht. Die Wasserwacht Ingolstadt konnte ihn nur noch tot aus vier Metern Tiefe bergen. Das berichtet die Wasserwacht Bayern.

Hätte am Freitagabend eine Frau nicht zufällig am Hatzenhofener Weiher ein einsames Motorrad am Straßenrand samt Bekleidung am Ufer entdeckt, wäre der Ertrinkungstod des 81-Jährigen eventuell noch nicht entdeckt worden.

Da die Frau keinen Schwimmer am Ufer und im See sehen konnte, wandte sie sich an die Notrufzentrale. Gegen 21.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Rennertshofen, Hatzenhofen, Polizei, Rettungsdienst und die Wasserwachten Rain am Lech, Neuburg/Donau, Wellheim sowie die Tauchergruppe der Wasserwacht Ingolstadt alarmiert.

Nach 15 Minuten entdeckte ein Taucher die Leiche des Senioren im Wasser

Die Feuerwehr suchte Ufer und Weihergrundstück intensiv ab. Nachdem sie nichts fand, suchten Wasserretter mit Taucherbrille und Schnorchel den Uferbereich ab. Nachdem auch diese Suche zu keinem Ergebnis führte, kamen Einsatztaucher zum Einsatz. Nach gut 15 Minuten entdeckte ein Taucher der Ingolstädter Wasserwacht eine männliche Person in etwa vier Metern Tiefe. Er brachte den Senior sofort an die Oberfläche, wo Rettungskräfte den Rentner zum Notarzt brachten. Dieser konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Wasserwacht geht von einem tragischen Badeunfall aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)