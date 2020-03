18:17 Uhr

Maria Callas im Stadttheater: Zum Weinen traurig

Die Sopranistin Lauren Francis spielt im Neuburger Stadttheater beeindruckend und rührend die Operndiva Maria Callas.

Von Elke Böcker

Einen berührenden Theaterabend erlebten die Besucher des Ein-Frau-Stückes „Maria und die Callas“. Die Sopranistin Lauren Francis spielte mit großer Empathie die letzten Stunden der berühmten „Göttlichen“.

Unter der einfühlsamen Regie von Franz Garlik entstand ein dichtes, spannendes Psychogramm der berühmten Diva „Callas“ beziehungsweise eines der unglücklichen „Maria“. Mit faszinierender Bühnenpräsenz schlüpfte die Sopranistin Lauren Francis in die Rolle von Maria Callas und erzählte gleichsam in der Ich-Form deren oftmals leidvollen Lebensweg. In beklemmender Deutlichkeit machten die Theaterbesucher dabei Bekanntschaft mit der egoistischen, dominanten Mutter, die nur ihr eigenes Lebensglück im Blick hatte. Sie erlebten die ewige Konkurrenz, das heißt die innere Zerrissenheit der weltberühmten Sängerin mit ihrem Alter Ego, der hässlichen ungeliebten Maria. Deren ganzes Leben scheint überschattet von dem unerfüllten Wunsch, geliebt zu werden und als Maria Callas sagte sie denn auch: „Nur wenn ich sang, fühlte ich mich geliebt.“

Lauren Francis singt im Stadttheater Neuburg Maria Callas berühmteste Arien

In den Genuss von wunderbarem Gesang gelangten auch die Gäste, denn Lauren Francis sang in der Rolle der Callas einige ihrer berühmtesten Arien; so „Vissi d’arte“ aus Tosca von Puccini, „Casta diva“ aus Norma von Bellini und beinah zum Sterben schön „Addio del passato“ aus La Traviata von Verdi. Mit ihrer unvergleichlichen Stimme erhob sich die einzigartige Operndiva Maria Callas gleichsam über alles irdische Dasein und Leid und vergaß dabei auch ihr privates Unglück. Sie vergaß, dass sie als Maria in ihrer ersten Ehe mit dem Italiener Giovanni Battista Meneghini der immer berühmter werdenden Callas unterlag. Sie vergaß beinah, dass ihre Liebesbeziehung zu dem griechischen Milliardär Aristoteles Onassis nicht glücklich endete und vielleicht vergaß sie auch ihre große, tiefe Einsamkeit.

All das lässt Lauren Francis ihre Zuschauer miterleben und gemeinsam mit ihr und mit Maria Callas freuen sie sich nach einem beeindruckenden Abend beinah über den ungebetenen, allerletzten „Gast“. Einer großen Diva würdig stirbt Maria Callas mit nur 53 Jahren nicht an einem Herzinfarkt, sondern an gebrochenem Herzen. Zum Weinen traurig.