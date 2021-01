vor 48 Min.

Maria-Ward-Realschule: Wie Neuburger Realschülerinnen online musizieren

Ensemblestunde an der Maria-Ward-Realschule in Neuburg sind pandemiebedingt nicht möglich. Auch online gestaltet sich das gemeinsame Musizieren schwer. Warum die Musikerinnen dennoch Spaß am digitalen Unterricht haben.

Für die Bläserklassenschülerinnen der Maria-Ward-Schule Neuburg erschweren die pandemiebedingten Maßnahmen das Musizieren doch erheblich: Statt Instrumentalunterricht in Kleingruppen in der Schule trifft sich eine jede mit der jeweiligen Instrumentallehrkraft online und erhält digitalen Einzelunterricht. Das ist zwar nicht optimal, aber doch recht gut durchführbar.

Bläserklasse an der Maria-Ward in Neuburg Ensemblestunden nicht möglich

Anders verhält es sich mit der Ensemblestunde, in der eigentlich alle Schülerinnen der Bläserklasse zusammen Musikstücke spielen: Ein gemeinsames Musizieren ist hier aufgrund von Zeitverzögerungen in der Online-Welt einfach nicht möglich. Trotzdem haben die jungen Musikerinnen viel Spaß in ihren Online-Stunden:

So geht zu Beginn des Unterrichts jede Schülerin in einen digitalen „Einzelraum“ und übt dort selbstständig etwa 30 Minuten. Dabei kann der Bläserklassenleiter in jeden Raum „hineinschauen“ und Tipps und Hilfestellungen geben.

Online-Unterricht an der Maria-Ward: Schülerinnen spielen sich nacheinander vor

Anschließend treffen sich wieder alle Schülerinnen gemeinsam und spielen die erarbeiteten Stücke sichtlich motiviert nacheinander vor. So sind trotz der derzeit schwierigen Bedingungen bei den Schülerinnen große Fortschritte zu verzeichnen und auch der Spaß kommt nicht zu kurz! (nr)

