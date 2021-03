19:15 Uhr

Maria-Weigl-Haus in Neuburg: Besondere Wohnform in neuen Händen

Plus Vor drei Monaten übernahm die Lebenshilfe Ingolstadt das Maria-Weigl-Haus in Neuburg. Die erste Bilanz fällt bei den Verantwortlichen positiv aus.

Von Elena Winterhalter

Äußerlich verrät nicht viel, dass das Maria-Weigl-Haus in Neuburg den Träger gewechselt hat. Nur das Schild über dem Eingang ist neu. Da steht neben dem Namen nun Lebenshilfe Werkstätten der Region 10 GmbH. Bereits im Januar dieses Jahres vollzog sich der Wechsel, zuvor lag die Trägerschaft bei der Lebenshilfe Kreisvereinigung Neuburg-Schrobenhausen. Von den 49 Bewohnerinnen und Bewohnern arbeiten 41 in den Lebenshilfewerkstätten in Neuburg. Für die acht Rentner kommt zwischen 8 und 16 Uhr eine Tagesbetreuung ins Haus. Davon, dass beide Lebensbereiche, Wohnen und Arbeiten, nun in einer Hand liegen, erhofft sich Peter Koch, Geschäftsführer der Lebenshilfe Ingolstadt, wertvolle Synergieeffekte.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Lebenshilfe Werkstätten auch den Lebensbereich Wohnen gestalten. In Ingolstadt machte der Träger bereits gute Erfahrungen, sodass die Lebenshilfe Werkstätten der Region 10 – rechnet man die Plätze im Maria-Weigl-Haus in Neuburg mit ein – insgesamt 200 Menschen mit Behinderung auch einen Platz zum Wohnen bieten. 50 Menschen werden ambulant betreut.

Maria-Weigl-Haus Neuburg: Verantwortliche zufrieden mit dem Wechsel

Mit über 400 Mitarbeitern verfügt die Lebenshilfe zudem über nützliche Infrastruktur und ein bewährtes Qualitätsmanagement. Diese Strukturen wurden und werden immer noch in den Wohngruppen in Neuburg übernommen. „Für die Bewohner ändert sich dabei kaum etwas“, sagt Fachbereichsleiter Walter Hahn. Anders bei den Mitarbeitern. Allen wurden neue Verträge angeboten. „Wir konnten die Konditionen sogar leicht verbessern“, sagt Geschäftsführer Peter Koch. Er ist froh, dass alle den Trägerwechsel mitgegangen sind. So auch die Leiterin des Hauses, Franziska Grünert. „Wir bauen hier auf funktionierende Strukturen auf“, sagt Koch. Ihm ist es wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, die Lebenshilfe Ingolstadt wisse alles besser und ab jetzt wird alles anders.

„Neben dem Wohl und der Individualität der Bewohner ist es für uns von größter Bedeutung, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns wohlfühlen“, sagt Walter Hahn. Grünert, die seit sechs Jahren das Maria-Weigl-Haus leitet, zieht ein positives Fazit. „Wichtig ist, dass die Angestellten die Veränderungen weiter so gut mitgehen“, sagt sie. Wie in der gesamten Branche ist auch bei der Lebenshilfe der Fachkräftemangel zu spüren. „Wir wünschen uns eigentlich eine Fachkraftquote um die 80 Prozent“, sagt Koch. Aktuell wird das im Maria-Weigl-Haus noch nicht ganz erfüllt. Damit sich das ändert, werden ab September drei bis vier Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger ausgebildet. „Normalerweise hatten wir in den vergangenen Jahren einen Azubi. Wir freuen uns, dass unser Team so unterstützt wird.“ Mit der Fachschule am Ort hat Neuburg in diesem Bereich einen Standortvorteil. „Und die Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung ist bei uns so gut wie sicher“, sagt Koch.

