Maria-Weigl-Haus in Neuburg bleibt ein Wohnheim

Plus Die Lebenshilfe Neuburg-Schrobenhausen schließt sich der regionalen Lebenshilfe an. Welche Auswirkungen dies für Bewohner und Mitarbeiter hat.

Von Winfried Rein

Die Lebenshilfe für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen geht mit der „großen“ Lebenshilfe der Region 10 zusammen. Das hat die Mitgliederversammlung am Samstag in Neuburg beschlossen. Die regionale Lebenshilfe übernimmt damit auch das Eigentum und die Betriebsführung des Maria-Weigl-Hauses in der Joseph-Haydn-Straße. Dort betreuen derzeit 30 Fachkräfte 50 behinderte Menschen.

Alle Beteiligten sehen den Zusammenschluss als vernünftige und zukunftsfähige Lösung. Diskutiert und vorbereitet worden war sie schon länger, aber jetzt sei der „point of no return“ erreicht, wie es Peter Wiedemann, Vorsitzender der Kreisvereinigung, formulierte. Die Versammlung beauftragte den Vorstand einstimmig, die gemeinnützige Gesellschaft – sie betreibt das Wohnheim – aufzulösen. Der Verein der Landkreis-Lebenshilfe könne später aufgegeben werden oder auch weiterbestehen. Das Barvermögen, derzeit sind es 12.000 Euro, soll zweckgebunden für das Neuburger Haus verwendet werden.

Neuburger Lebenshilfe schließt sich der regionalen Lebenshilfe an

Der Vorstand hat sein Vorgehen gut vorbereitet und erklärt. Die Beschäftigten im Neuburger Wohnheim müssten sich keine Sorgen machen. „Es ist ein Wohnheim und bleibt ein Wohnheim“, betonte Peter Koch, Geschäftsführer der Lebenshilfe der Region. „Es geht ja nichts nach Ingolstadt, es bleibt alles hier in Neuburg“, ergänzte Peter Wiedemann.

Drei Mitarbeiter des Wohnheims haben gekündigt, darunter die Betriebsratsvertreterin. Das sei wohl aus Unsicherheit geschehen, vermuten Kollegen. Die ganze Mannschaft werde vom neuen Träger übernommen, es gebe keine gravierenden Änderungen. „Der Zusammenschluss ist absolut in meinem Sinne, wir sehen das positiv“, sagte Heimleiterin Franziska Grünert. Eine Frau berichtete in der Mitgliederversammlung, dass ihr Bruder seit 35 Jahren im Wohnheim gut betreut werde: „Dafür möchte ich Danke sagen.“

Neuburger Lebenshilfe ist willkommen

Die Kreisvereinigung Neuburg-Schrobenhausen sei sehr willkommen bei der regionalen Lebenshilfe, versicherte deren Vorsitzender Gerhard Preisler. „Wir freuen uns darauf und für die Behinderten wird es mehr Angebote geben“, kündigte der frühere Neuburger Schulamtsdirektor an. Die Behinderten als schwächste Glieder der Gesellschaft benötigten Hilfe und Heimat, „und wir versuchen das umzusetzen“.

Ihre Lebenshilfe-Einrichtungen gehen zusammen: Gerhard Preisler (links) und Peter Wiedemann sind sich einig. Bild: Winfried Rein

Die Lebenshilfe der Region 10 betreut derzeit 930 Menschen mit über 1000 Mitarbeitern und baut gerade in der Nähe der Saturn-Arena in Ingolstadt ein neues Wohnheim. Der Verein umfasst gut 500 Mitglieder, der Kreisvereinigung gehören 108 an. Bankdirektor Roland Gieß soll in den zehnköpfigen Aufsichtsrat einrücken. Das Maria-Weigl-Haus gibt es seit 34 Jahren, die Kreisvereinigung selbst war 1972 von tatkräftigen Gründerinnen wie Sabine Regnat und Josefine Keller ins Leben gerufen worden.

Nach erheblichen Dissonanzen vor einigen Jahren hat ein neuer Vorstand mit Peter Wiedemann, Willi Kapfer, Roland Gieß, Martin Volnhals, Jürgen Schermbach, Bettina Häring und Richard Ott ehrenamtlich die Leitung übernommen, GmbH wie Verein konsolidiert und auf die jetzt beschlossene Verschmelzung hingeführt.

