vor 2 Min.

Marieluise Fleißer: Eine Schriftstellerin und ihr Haus

Allgegenwärtig ist die wichtige deutsche Schriftstellerin in ihrem Geburtshaus in der Kupferstraße in Ingolstadt.

Plus Marieluise Fleißer ist Ingolstadts wichtigster Beitrag zur neuen deutschen Literaturgeschichte. Ihr Geburtshaus ist nun ein Museum. Ein Rundgang.

Von Manfred Dittenhofer

Die große deutsche Schriftstellerin ist allgegenwärtig. Und blickt mal milde, mal konzentriert von vielen Bildern auf den Besucher. Nach fünf Jahren der Renovierung, mit so mancher Verzögerungen, öffnet das Geburtshaus von Marieluise Fleißer in der Kupferstraße in Ingolstadt als Museum seine Pforten.

Ein Teil der Räume beschäftigt sich mit dem Wirken von Marieluise Fleißer. Bild: Manfred Dittenhofer

Und neben dem Leben und Wirken der Schriftstellerin bietet das Haus einen tiefen Einblick in das Leben der Ingolstädter vor einhundert Jahren und noch davor. Denn das Haus wurde von den Fleißers, die es 1861 erwarben, und ihren Nachfahren in dieser Zeit kaum verändert. Das Gebäude selbst hat eine lange Geschichte. Erbaut wurde es bereits im 15. Jahrhundert, was durch eine Untersuchung der Holzbalken nachgewiesen werden konnte. 1573 war das Haus im mittelalterlichen Stadtmodell Jakob Sandtners als Bürgerhaus aufgezeigt. Es hat viel Historisches zu erzählen. Und dies wurde für die Besucher auch erlebbar umgesetzt.

Das Gebäude von Marieluise Fleißer hat eine lange Geschichte

Aber zurück zu dem „einzigen Beitrag Ingolstadts zur neueren deutschen Literaturgeschichte“, wie Ingolstadts Kulturreferent Gabriel Engert die Dramatikerin umschrieb. Und was für ein wichtiger Beitrag. 1901 in Ingolstadt geboren und bürgerlich aufgewachsen, studierte Fleißer ab 1919 in München Theaterwissenschaften. Ihre erste Publikation erschien 1923. Im Laufe ihres Lebens erhielt die Schriftstellerin viele Preise für ihre Werke, die meist alltägliche Ereignisse und das seelische Empfinden ihrer handelnden Personen enthielten. Dabei beschrieb sie bereits vor 100 Jahren zwischenmenschliche Beziehungen, die heute noch aktuell sind. Auf rund 280 Quadratmetern erlebt man in dem Fleißer-Haus das Leben und das Werk von Marieluise, angefangen von der Schmiede ihres Vaters über das Zimmer, in dem sie geboren wurde, bis hin zu ihrem Wirken. Außerdem können sich Besucher des Museums multimedial mit Fleißers Texten auseinandersetzen.

Die Werkstatt von Marieluise Fleißers Vater Heinrich ist im Erdgeschoss gewesen und ist nun Teil des Museums, in dem das Stadthaus gewürdigt wird. Bild: Manfred Dittenhofer

Seit mittlerweile zwanzig Jahren existiert in dem Geburtshaus in der Kupferstraße eine Dokumentationsstätte über Marieluise Fleißer. Nun wurde nach fünf Jahren der Sanierung und der Erarbeitung eines Ausstellungskonzepts das Gebäude und die Person gleichermaßen in Szene gesetzt. Das Haus, das sich immer noch in Privatbesitz befindet, wurde von der Stadt Ingolstadt gemietet. Außerdem mit an Bord ist die Fleißer-Gesellschaft, die vor allem einen Kurzfilm über Marieluise Fleißer in Auftrag gegeben hat.

Für die Öffentlichkeit ist das Marieluise-Fleißer-Haus ab Dienstag, 6. Oktober, wieder geöffnet.

Lesen Sie dazu auch:

Stadtarchiv in Ingolstadt: Das Gedächtnis einer Stadt

Ein Reisender erhält den Fleißerpreis

Themen folgen