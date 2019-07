26.07.2019

Marktfest: Das Wetter meint es gut mit Burgheim

Weder die Hitzewelle noch Regen oder Gewitter trafen das Burgheimer Marktfest. Nicht nur deshalb zeigten sich Besucher und Veranstalter zufrieden.

Von Peter Maier

Dass die Hitzewelle am Samstag eine Pause einlegte, war für das Burgheimer Marktfest schon ein gutes Zeichen. Weil aber in den frühen Morgenstunden der von der Natur sehnlichst erwünschte Regen prasselte, ließ er so manchen Vereinsvorsitzenden die Stirn runzeln. „Hoffentlich regnet’s am Abend und in der Nacht nicht,“ war der Wunsch aller, die beim 29. Burgheimer Marktfest einen Stand aufbauten.

Sie rückten um die Mittagszeit mit Zugmaschinen, Anhängern und dem Marktfestinventar an und verwandelten den Burgheimer Marktplatz in eine Fest- und Feiermeile. Saßen die Besucher in den Anfangsjahren des Marktfestes völlig im Freien, so haben sich die Vereine längst mit Zelten, Hütten und Unterständen auf unbeständiges Wetter eingestellt. Diesmal wurde ihr Flehen nach Trockenheit am Abend und in der Nacht erhört. Nachdem das Wetter am Samstag auch nicht die großen Scharen an die Badeseen zog, füllte sich der Marktplatz relativ früh mit Besuchern.

Marktfest in Burgheim: Probleme beim Bieranstich

Die waren auch schon zahlreich unterwegs, als Bürgermeister Michael Böhm pünktlich zum 18.30- Uhr-Glockenschlag zum Bierschlegel griff. So trocken wie das Wetter blieb die Anzapf-Zeremonie bei weitem nicht. Nach dem zweiten Schlag spritzte der Schaum aus dem Fass, sodass das Gemeindeoberhaupt mit einer Schlagfolge in Maschinengewehrmanier nachsetzte. Der Bierverlust war nur gering, die Freude aber groß, dass das Marktfest 2019 nun auch offiziell eröffnet war.

Ziemlich nass zapfte Burgheims Bürgermeister Michael Böhm das erste Bierfass zum Auftakt des 29. Burgheimer Marktfestes an. Bild: Peter Maier

Das war auch das Zeichen für die Burgheimer Band Malibu, für klangvolle Stimmung zu sorgen. Während die Besucher nun nach Herzenslust essen, trinken und Spaß haben konnten, begann für Küchen- und Bedienungspersonal die Knochenarbeit. Allen voran die Vereinsmitglieder des Schützenvereins „Auerhahn Kunding“, an deren Stand diesmal das Anzapfen stattfand. Viele der Schaulustigen stach der Steckerlfisch der Kundinger ins Auge, sodass der Fischverkauf gut anlief. Nicht weit entfernt hatte Oliver Jurida mit seinem „Bayerischen Döner“ Premiere. Auch an seinem Stand herrschte rege Nachfrage nach dem Multi-Kulti-Schmankerl.

Marktfest in Burgheim: Von Cocktails und Steaksemmeln

Alle Jahre wieder bildete sich vor der Bude der Feuerwehr die Riesenschlange, um die begehrten Steaksemmeln zu erhaschen. Sehr gut startete auch der FC Illdorf in die erste Veranstaltung nach dem 60-jährigen Gründungsfest. Die Steaks, Steaksemmeln, Pommes und Gyros der gelbschwarzen Kicker waren stark gefragt. Die Ein- und Kunstradfahrerinnen stiegen von ihrem Sportgerät als Bedienungen auf den Marktplatz um, um die zahlreichen Gäste des Radfahrervereins zu versorgen. Exotisch wurde es an der Kundiger Hüttenbar mit kreativen Cocktails und beim Katholischen Burschenverein. Dort interessierten sich vor allem junge Besucher für das „livemixing“ im professionellen Rhythmus und für das, was dabei herauskam.

Der Steckerlfisch der Kundinger Auerhahnschützen gehört zu den begehrtesten „Auftaktschmankerln“ beim Burgheimer Marktfest. Bild: Peter Maier

Ein beliebter Jugendtreff ist auch am Kriegerdenkmal, wo der Bayerische Löwe „direkten Besuch“ bekam. Ihre rund 1000 Lose brachten auch die „Schusseltaler“ an die Marktfestbesucher. Der Förderverein der Hauner’schen Klinik in München, der krebskranke Kinder unterstützt, darf sich in den nächsten Wochen über eine Spende freuen. Ob es künftig eine Wohltätigkeitstombola gibt, ist mit einem großen Fragezeichen versehen. Bürokratie und Behörden bremsten im Vorfeld die Motivation der „Schusseltaler“. Der Marktfestsonntag ist in Burgheim ein „Tag der kalten Küche“. Nach dem Gottesdienst zog es viele Burgheimer auf den Marktplatz. Zum Mittagstisch servierte der TSV Burgheim Ochsenbraten, der Radfahrerverein Schweinerollbraten und der Sportanglerverein gab seine frittierten Forellen aus. Zur Nachspeise war im Pfarrzentrum ein Kuchenbüfett aufgebaut. Für Wissenswertes aus der Geschichte Burgheims und Umgebung öffnete der Heimatgeschichtliche Verein die Museen in der Alten Apotheke und im Rathauskeller. Die Vereinsvorsitzende Doris Zitzmann führte die Besucher durch die vergangenen Jahrhunderte.

