Marktkapelle Rennertshofen: 40 Jahre und nicht leise

Plus Die Marktkapelle beschert zum Jubiläum eindrucksvolle Melodien von Abba bis Strauss. Warum sich die Verantwortlichen keine Sorgen um die Zukunft machen müssen.

Rund 450 Musikliebhaber, Angehörige und Freunde wollten mit der Marktkapelle Rennertshofen den 40. Geburtstag feiern, den die Verantwortlichen nicht nur mit einem Sternmarsch nebst Festabend am 22. Juni, sondern auch mit einem abwechslungsreichen Jahresprogramm planen. Das „Best of Konzert“ verdeutlichte die Vielseitigkeit und die Brillanz der Kapelle, dem hartes Training und zahlreiche Proben vorausgingen. Ein klanggewaltiger, wundervoller, rund zweieinhalbstündiger Abend mit beliebten und bekannten Melodien erwartete die Zuhörer.

Die erste klangliche Kostprobe, „Trumpet Tune“ des englischen Barock-Komponisten Henry Purcell, ertönte pünktlich von der Galerie der Rennertshofener Schulturnhalle. Kurz darauf übernahm die Vorsitzende der Rennertshofener Blaskapelle, Stefanie Czerny, die Begrüßung. Sie versprach den Gästen, zu denen Rennertshofens Erster Bürgermeister Georg Hirschbeck, Landrat Peter von der Grün, Kreisrat Reinhardt Reißner, Ehrenvorstand Roland Braun und zahlreiche Vertreter der benachbarten Blaskapellen gehörten, einen tollen Abend.

Musiker fährt mit dem Fahrrad durch die Halle

Die Dirigentin der Jugendkapelle, Magdalena Rehm, hatte mit ihrer jungen Formation drei musikalische Kostproben einstudiert. „Wussten sie, dass im Durchschnitt jeder Niederländer mindestens zwei Fahrräder besitzt“, fragten die heiter und erfrischend durchs Programm der Jugend moderierenden Luisa Peschke, Stefan Hermann und Simon Mayer und erinnerten, dass es die Jugendkapelle auch schon seit 32 Jahren gibt.

So kommen Musiker wohl selten zur Bühne: Ludwig Klingenbeck drehte auf dem Rad ein paar Runden durch die Halle. Bild: Doris Bednarz

Beim „The Happy Cyclist“ des niederländischen Komponisten Ted Huggens drehte Bandmitglied Ludwig Klingenbeck in der Halle einige Runden mit dem Fahrrad. Im Schlepptau auf einem Radl-Anhänger saß Hannah Fischer, die im Takt Fahrradglocken erklingen ließ. Bewegende Songs aus Walt Disney’s Zeichentrickfilm „Bärenbrüder“, der von dem jungen Inuit Kenai handelt, der in einen Bären verzaubert wird, berührten das Publikum. Die Melodien des Komponisten Paul Murtha wurden im Kinofilm von Phil Collins gesungen. Dass die drei Jungmoderatoren auch singen können, bewiesen sie mit eigenen Gedanken zum bekannten Song „Narcotic“. Sie beschrieben darin eindrucksvoll den Band-Alltag, „40 Jahre Marktkapelle, wir gehören gerne dazu“ und dass neben den vielen Proben auch gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge, Brotzeiten oder Gummibären-Sessions sehr beliebt seien.

Marktkapelle Rennertshofen: Musik nimmt die Zuhörer mit

Nach dem Kapellenwechsel lag die Moderation in den Händen von Brigitte Clemens und die musikalische Leitung übernahm Dirigent Klaus Gottschall. Mit dem atemberaubend schönen „Sonnenaufgang“ aus der weltbekannten symphonischen Dichtung „Also sprach Zarathustra“, einer Fanfare von Richard Strauss, eröffneten die Erwachsenen den zweiten Teil des Konzerts.

Beim besinnlichen „A Song For You“ des österreichischen Komponisten und Dirigenten Otto M. Schwarz erhielten die Musikanten Verstärkung vom Nachwuchs, der Flötengruppe des Vereins. Die Jüngsten bewiesen eindrucksvoll und nervenstark, dass sich die Kapelle keine Sorgen um die Musiker von morgen machen muss. Auf eine Reise durch den US-Bundesstaat Oregon mit der North Western Pacific Railroad entführte eine Komposition des Niederländers Jacob de Haan. Beim Zurücklehnen und Augenschließen hörte das Publikum beim „Fantasy For Band“ das Geräusch der knatternden Eisenbahnschienen und fühlte melodisch die Stille und Schönheit der atemberaubenden Landschaft. Nach einer kurzen Pause ertönte der „Florentiner Marsch“, eines der schönsten Werke des tschechischen Komponisten Julius Fucik, der viel zu früh im Alter von nur 44 Jahren starb. „Ferne Weite“ von Rolf Rudin beschreibt in seinem Werk romantisch die Erhabenheit der Natur, dessen erster Teil mit weitgeschwungener melodischer Entwicklung sich von zartem Klarinettenbeginn bis zu einem Höhepunkt in voller Orchestrierung steigert. „Adebars Reise“ beschreibt auf musikalische Weise den Flug der Störche Richtung Süden, wobei der deutsche Komponist Markus Götz die weiß-schwarzen Glücksbringer verschiedene Reisestationen passieren lässt: beginnend auf dem Kirchturm bis zur Ankunft in Afrika.

Marktkapelle Rennertshofen: Abba krönender Abschluss

Die schaurigen und gruseligen Hintergrundinformationen des Romans „Das Phantom der Oper“ lieferte Brigitte Clemens. Sir Andrew Lloyd Webber gelang 1986 die Musical-Uraufführung – es sollte zum erfolgreichsten aller Zeiten werden. Die Zuhörer mussten nicht bis nach Hamburg reisen. Sie genossen die traumhaft schönen Melodien brillant einstudiert von der Marktkapelle – in Rennertshofen.

Sichtlich erfreut waren die Mitglieder der Marktkapelle Rennertshofen nach dem gelungenen Auftritt. Bild: Doris Bednarz

Mit einem erstklassigen 70er-Jahre-Highlight beendete die Marktkapelle den überaus gelungenen Abend: ein Medley der schwedischen Gruppe „Abba“, die 1972 gegründet wurde und zwei Jahre später den „Eurovision Song Contest“ gewann, der damals noch unter dem Namen „Grand Prix d‘ Eurovision de la Chanson“ lief. Die Ohrwürmer „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „Fernando“ und „The Winner Takes It All“ präsentierte die Kapelle in gewohnter Perfektion als letzten Programmpunkt.

Nach den verdienten langanhaltenden „Standing Ovations“ erfüllte die Marktkapelle den Zugabenwunsch natürlich sehr gerne und animierte die Gäste beim „Colonel Bogey March“ zum Mitklatschen und Mitsummen.