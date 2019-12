31.12.2019

Marktkapelle Rennertshofen feiert grandiosen Abschluss

Zum Ende des Jubiläumsjahres zeigen die Musiker noch einmal ihr Können – und sorgen für Gänsehaut

Von Brigitte Clemens

Einen beachtlichen Schlusspunkt unter viele Aktivitäten des Jubiläumsjahrs zum 40-jährigen Bestehen der Marktkapelle Rennertshofen setzten ihre Jugendkapelle unter dem punktgenauen Dirigat von Magdalena Pfister, das Spätberufenen-Orchester „Spätlese“ unter Leitung von Gerhard Reichl und die Marktkapelle, die Klaus Gottschall versiert dirigierte. Mit einer festlichen Intrade erlebte man gleich mit Tuba-Akzenten und Paukenschlägen die Feierlichkeit, die sich auch im Titel „Solemnity“ (Robert Finn) emotional im Gotteshaus ausbreitete. Die jungen Musiker konnten den Charakter von Stille, Hoffnung und Besinnung musikalisch gut umsetzen.

„You rise me up“ (Brendan Graham) – mit dieser emotional ermutigenden Liebesballade entführten sie in die Welt des Träumens. Temporeich, mitreißend, schwungvoll gestalteten sie das Medley „The greatest Showman“ (Paul Murtha). Die traditionellen Stücke „Andachtsjodler“ und „Fröhliche Weihnacht“ der Gruppe „Spätlese“ brachten neben Bläsern auch Akkordeon, Gitarre und Gesang zum Klingen. Voluminös, packend, jubilierend gestaltete die Marktkapelle Händels „Halleluja“. Mit gospeligem Sound und Stomping des Schlagzeugs bot sie ein Spiritual-Medley (Luigi Ghisallo), bei dem Rhythmus- und Stilwechsel sauber musiziert und die Charaktere der einzelnen Titel fein herausgearbeitet wurden.

Das moderne Stück „Dusk“ (Steven Bryant) versetzte die Zuhörer durch meditative musikalische Malerei, bei der man Sonnenstrahlen über den Horizont heraufziehen spürte, mitten hinein in die Schöpfung. Zum absoluten Höhepunkt des Abschlusskonzertes wurde das Lieblingsstück der Musiker „The Witch and the Saint“ (Steven Reinecke). Donner, Glockenschläge, düstere Töne erzeugten Gänsehaut. Lautmalende, plakative Musik erzählte die Geschichte der Zwillingsmädchen, die im Mittelalter als Hebamme oder Heilige Verehrung beziehungsweise Verachtung erleben mussten. Pulsierende Treibjagd wurde musikalisch erlebbar, sich entwickelnde Dramatik mit Trommelwirbeln, abgerissenen Klängen spürbar, aber auch schmeichelnde Harmonie genießbar. Atemlos war die Stille nach einem fulminanten Schluss und es setzte ein wahrlich verdienter Zwischenapplaus ein.

Mittels „Curtain up“ (Alfred Reed) zeigte die Marktkapelle Rennertshofen, dass sie auch die tolle Atmosphäre des Broadway der 30er Jahre vermitteln konnte, sie wechselte routiniert von einem Tanzstil in den nächsten. Mit dem „Schneeflockenzauber“, einer Auftragskomposition Gottschalls, verabschiedeten sich die drei Klangkörper des Musikvereins und luden vor der Kirche noch zu Glühwein, Punsch und fröhlichen Gesprächen ein.

