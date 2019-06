vor 7 Min.

Marktkapelle Rennertshofen lädt zur großen Geburtstagsfeier

Normalerweise ist die Marktkapelle Gast bei anderen Vereinen, wie hier in Emskeim. Am 22. Juni lädt sie selber zu ihrer Geburtstagsfeier ein.

Was neben einem Sternmarsch im Markt und einem Festabend in der Turnhalle noch auf dem Programm steht

Von Michael Geyer

Heuer feiert die Marktkapelle Rennertshofen ihr 40-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsprogramm mit zahlreichen Veranstaltungen und Feierlichkeiten verteilt sich auf das ganze Jahr und findet am Samstag, 22. Juni, mit einem Sternmarsch und einem Festabend seine Fortsetzung. Es liegen bereits Zusagen der befreundeten Kapellen aus Wellheim, Burgheim, Neuburg, Oberhausen und Rögling vor. Weitere könnten noch kurzfristig dazukommen.

Um 16.45 Uhr nehmen die Kapellen und die Fahnenabordnungen und Gruppen der teilnehmenden Vereine aus dem Markt Rennertshofen an den ihnen zugewiesenen Plätzen im Markt Aufstellung. Um 17 Uhr startet der Sternmarsch und führt zum Marktplatz am Rathaus. Dort wird um circa 17.30 Uhr das erste Fass Bier angestochen, anschließend spielen die Kapellen einen Gemeinschaftschor, in dem die Märsche „Weiß-Blau“, der „Bozner Bergsteigermarsch“, „Mein Heimatland“ und die „Bayernhymne“ erklingen. Nicht nur für Fotografen bietet sich beim Musikantengruß ein herrliches Bild, wenn die hochgehobenen Instrumente aller Teilnehmer in der Abendsonne glänzen.

Etwa um 18.30 Uhr marschiert die ganze Festgesellschaft zur Turnhalle der Schule Rennertshofen, wo zuerst die gastgebende Marktkapelle die musikalische Unterhaltung übernimmt. Danach geben die Gastkapellen mit ihrem Spiel aus allen Ecken ihre musikalische Visitenkarte ab.

Nach circa vier Runden wird das Fest mit zwei gemeinsamen Abschlussstücken offiziell beendet, was aber nicht heißen muss, dass dann schon Schluss ist. Die Gastgeber freuen sich über jeden Gast, der kommt und auch noch gerne sitzen bleibt. Zu dieser besonderen Geburtstagsfeier lädt die Marktkapelle die ganze Bevölkerung ein. Die Preise für Essen und Getränke sind ganz bewusst moderat gehalten. Die Moderation des Festes übernehmen Vorsitzende Stefanie Czerny und Ehrenvorsitzender Roland Braun.

Themen Folgen