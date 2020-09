vor 17 Min.

Martin Auer Quintett brachte Louis Armstrongs Erbe nach Neuburg

Plus Das Martin Auer Quintett brachte die Hits von Louis Armstrong und den Hot Five ins Neuburger Birdland. Wie ein Versprecher zum Running Gag wurde.

Von Andreas Dengler

Bescheiden und unscheinbar bahnten sich die fünf Jazzmusiker Martin Auer, Jan Eschke, Florian Trübsbach, Andreas Kurz und Bastian Jütte den Weg durch das Neuburger Birdland hoch zur Bühne. Ihre bunten Gesichtsmasken verbargen da noch ihre Gesichter. Monatelang musste das Neuburger Birdland, eines der wichtigsten Adressen für Jazzmusik in ganz Deutschland, wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Inzwischen hat sich dort der neue Alltag eingespielt. Vorerst gastieren in dem Jazzklub dennoch überwiegend deutsche Künstler. Die internationalen Stars lassen noch auf sich warten.

Ebenfalls mit Gesichtsmasken ausgestattet hatten zuvor die knapp 50 Zuhörer an den nummerierten Tischen Platz genommen. Erst dort befreiten sie ihre Gesichter. Das Publikum kannte sich. Statt per Handschlag begrüßte es sich per Ellenbogen-Check. Trotzdem war es an jenem Samstagabend ruhiger und die Gespräche vor Konzertbeginn gedämpfter.

Martin Auer Quintett spielte im Neuburger Birdland

Mit „Irish Black Bottom“ eröffnete das Martin Auer Quintett sein Konzert. Mit dem ersten Stück zeigte Martin Auer gleich zu Beginn sein musikalisches Talent. Der studierte Trompeter und Hochschuldozent ließ die hohen Töne schillern. Rasant bretterte er mit seiner Trompete die Läufe rauf und runter. Wieder zu Ruhe kam das Publikum mit dem Klaviersolo, das Jan Eschke am Bösendorfer-Flügel des Birdlands übernahm. Im „Wild Man Blues“ war der Moment von Saxofonist Florian Trübsbach gekommen. Die Musik ergriff Trübsbach – er verbeugte sich wahrlich vor seinen eigenen Tönen. Die Zuhörer honorierten den ganzen Körpereinsatz mit tosendem Applaus, und zwar, bereits bevor das Stück überhaupt endete.

Ein Versprecher mit Folgen

Zwischen den Liedern wurde sorgfältig portioniert Wissenswertes über Louis Armstrong, seine Ex-Frauen, die Titel und deren Neuinterpretationen gereicht. Alle der insgesamt elf Kompositionen des Abends wurden von den studierten Musikern arrangiert, orchestriert und „engagiert“. Letzteres gibt natürlich keinen Sinn – aber auch diese slapstickartige Einlage der befreundeten Musiker gehörte zum Programm. Aus Auers anfänglichem Versprecher wurde ein Running Gag, der konsequent weitergeführt wurde. Die Musik von Louis Armstrong der 1920er und 1930er Jahre sei sehr unterpräsentiert, sagte der Jazztrompeter. Wenn aus Auer in dieser Weise die Musikgeschichte sprudelte, dann sprach nicht der Musiker, sondern der Hochschuldozent. Derzeit unterrichtet er an der Leipziger Musikhochschule Jazztrompete. „Armstrong ist in jeder Phase super“, sagte er. Aber in den 20er und 30er Jahren habe Armstrong den Ursprung für die moderne Jazzmusik gelegt, bewertete Auer das Erbe.

Bei dem Konzert traf Humor auf Können und Freundschaft auf Professionalität. Den Profimusikern ist es gelungen, die Jazzgröße Armstrong modern zu adaptieren, ohne das Original zu verunglimpfen.

