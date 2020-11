vor 32 Min.

Martinslaternen leuchten im Fenster

So könnte ein „Laternenfenster“ aussehen. Einfach eine Laterne oder ein schönes Licht ins Fenster stellen.

Der Pfarrgemeinderat hat sich für Rohrbach, Emskeim und Ammerfeld eine Alternative zum abgesagten Martinsumzug ausgedacht. Je mehr mitmachen, desto besser

Mit der selbstgebastelten Laterne in der Hand durch die Straßen ziehen und dabei das Sankt-Martins-Lied singen – welches Kind freut sich nicht auf diesen Tag. In diesem Jahr fallen die Martinsumzüge allerdings der Corona-Krise zum Opfer. Der für den November ausgerufene „Lockdown light“ erlaubt keine Gruppenveranstaltungen.

Der Pfarrgemeinderat in Rohrbach hat sich deshalb überlegt, wie dieser Tag nichtsdestotrotz coronakonform gefeiert werden könnte und ist dabei auf eine pfiffige Idee gekommen: Statt die Laternen durch die Straßen zu tragen, sollen sie in möglichst vielen Fenstern stehen und dort zur Straßenseite hin leuchten. Die „Laternenfenster“ sollen in Rohrbach, Emskeim und Ammerfeld bis zum 15. November erstrahlen.

Bei der Aktion kann jeder mitmachen. Einfach eine oder auch mehrere Laternen ins Fenster oder vor die Haustüre stellen. Wichtig ist nur, dass man sie von der Straße aus sieht. Je mehr Bewohner mitmachen, umso schöner das Ergebnis. Im Idealfall stehen die Lichter dann „Spalier“, während die Kinder mit ihrer eigenen Laterne in der Hand in Begleitung ihrer Eltern durch die Straßen laufen. „Ganz im Sinne von St. Martin wollen wir mit den Laternen Hoffnung schenken in dieser schwierigen Zeit“, sagt Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ingrid Mayer. (clst)

