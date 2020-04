06.04.2020

Maschinenring organisiert Hilfe für Landwirte

Unter www.daslandhilft.de kommen Erntehelfer und Landwirte zusammen. Über 50.000 Inserate sind schon eingegangen

Jungbauer Matthias Geltermair aus Pfaffenhofen ist überwältigt, wie viel Hilfe ihm über die Vermittlungs-Plattform www.daslandhilft.de angeboten wurde. Der Bundesverband der Maschinenringe e.V. hat am 23. März gemeinsam mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Online-Plattform www.daslandhilft.de gestartet. Über diese wird der Kontakt zwischen Erntehelfern und Landwirten hergestellt, um Arbeit in der Corona-Krise fair zu vermitteln. Geleitet wird alles vom Hauptsitz des Bundesverbandes der Maschinenringe in Neuburg.

Über 50.000 Inserate sind innerhalb von zwölf Tagen auf www.daslandhilft.de eingegangen. Und dahinter stehen noch viel mehr Helfer, denn ganze WGs oder Sportmannschaften bieten ihre Mitarbeit an. Matthias Geltermair ist ein Beispiel für viele Landwirte, die nicht damit gerechnet haben, wie groß die Unterstützung ist, die sie gerade aus der Bevölkerung erfahren. Und diese eröffnet beiden Seiten neue Perspektiven.

Silas Baumgärtner ist, wenn Corona gerade nicht alles lahmlegt, Lehramtsstudent. Bei Matthias Geltermair hat er nicht nur einen Job gefunden, sondern auch neue Perspektiven. Denn man lernt viel voneinander, wenn man gemeinsam draußen auf dem Feld arbeitet. „Wenn es etwas Positives an der aktuellen Krise gibt, dann dass so Menschen miteinander sprechen, bei denen das niemand vor ein paar Wochen für möglich gehalten hätte“, sagt Erwin Ballis, Geschäftsführer des Bundesverbands der Maschinenringe mit Sitz in Neuburg.

Neben diesen gesellschaftlichen Aspekten bietet daslandhilft.de auch denjenigen eine Chance, die durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ihr Einkommen ganz oder teilweise verloren haben. Bis Ende März haben rund 470.000 Firmen Kurzarbeit angezeigt. Die Landwirtschaft kann hier vielen Menschen eine Chance bieten, Einkommensverluste auszugleichen. „Uns hat beispielsweise eine Frau angeschrieben, die normalerweise in der Gastronomie arbeitet und zwei Mini-Jobs braucht, um über die Runden zu kommen. Sie hatte plötzlich nur noch einen Bruchteil ihres Einkommens.

Das betrifft genauso die osteuropäischen Saisonarbeitskräfte, für die von den Ministerien eine Regelung präsentiert wurde, die eine Einreise unter hohen Auflagen ermöglichen soll. Ein Bedarf an inländischen Saisonarbeitskräften besteht aber weiterhin, machte die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner ebenfalls deutlich. „Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Monaten 30.000 bis 90.000 inländische Saisonarbeitskräfte brauchen werden. Auch weil die hohen Auflagen, die die Regelung für die osteuropäischen Erntehelfer vorsieht, nicht jeder landwirtschaftliche Betrieb womöglich erfüllen können wird“, ist der Geschäftsführer des Bundesverbands der Maschinenringe, Erwin Ballis, überzeugt.

Deshalb wird der Maschinenring seine Aktivitäten in der Vermittlung von Saisonarbeitskräften noch intensivieren. „Wir haben mit dem Gründer von cleverackern.de, Fabian Höhne, beschlossen, dass wir den größten Nutzen für Landwirte und Helfer stiften können, wenn wir die Plattformen integrieren“, berichtet Ballis. Das heißt, alle Inserate, die in den letzten Tagen auf cleverackern.de gesammelt wurden, werden in daslandhilft.de integriert und dort vermittelt. (nr)

