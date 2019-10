Maschinenringe: Aus dem leisen Abschied wurde nichts

Plus Der bayerische Landesgeschäftsführer Georg Thalhammer geht in den Ruhestand. Nach Erfüllung und Spaß im Beruf macht er es nun wie ein kluger Bauer.

Nein. So einen Wirbel um seinen Abschied wollte er eigentlich nicht. Doch was blieb Georg Thalhammer übrig? „Weil ich nichts mehr zu sagen habe, hat ja auch keiner mehr auf mich gehört“, meinte er mit einem Lächeln auf den Lippen bei seiner Rede im Neuburger Stadttheater. Dort waren am Freitag selbst die oberen Ränge mit Gästen aus ganz Deutschland belegt, als er am Freitag als Landesgeschäftsführer des Kuratoriums Bayerischer Maschinenringe, kurz KBM, verabschiedet und sein Nachfolger Oliver Rous vorgestellt wurde.

Georg Thalhammer ist keiner, der sich in die Öffentlichkeit drängt. Das würde nicht zu seinem Typ passen. Seine Eltern hatten einen Milchviehbetrieb im Landkreis Altötting. Weil er sonst nicht aufs Gymnasiums hätte gehen können, verbrachte er die Jahre auf dem Weg zum Abitur in einem Kapuziner-Internat in Burghausen. „Die humanistische Ausbildung hat mich vor allem positiv geprägt“, erzählt Thalhammer im Gespräch mit der Neuburger Rundschau. Die Berufsfindung habe sich dann irgendwie aufgedrängt. Der bald 61-Jährige kam aus der Landwirtschaft, also studierte er das auch an der Hochschule in Weihenstephan. Nach dem Studium arbeitete er zwei Jahre bei einer Landtechnik-Firma in Eichstätt, bevor er als 27-Jähriger am 1. Januar 1987 seine Karriere bei den Maschinenringen startete. Die Chance dazu gab ihm Karl Ziegler, damals Vorsitzender des noch selbstständigen Maschinenrings Neuburg. „Obwohl ich keine Ahnung von Kartoffel- oder Zuckerrübenanbau hatte, hat er mir das Vertrauen geschenkt“, ist ihm Thalhammer noch heute zu Dank verpflichtet.

Georg Thalhammer steht für die klassischen Aufgaben der Maschinenringe

Thalhammer zog nach Heinrichsheim – wo er nach wie vor, mittlerweile aber längst im eigenen Haus, lebt – und nahm in den folgenden Jahren immer mehr das in sich auf, was die zentrale Arbeit der Maschinenringe ausmacht: Die Unterstützung der Landwirte mit Technik und mit personellen Hilfskräften, wenn der Notfall dafür eintritt. Im Mai 1997 wechselte er zum Dachverband, dem Kuratorium der Bayerischen Hilfs- und Maschinenringe (KBM). „Die suchten einen Praktiker und ich wagte etwas Neues für mich“, sagt Thalhammer. 2001 wurde ihm schließlich der Posten des Landesgeschäftsführers angeboten. Während für ihn die klassische Aufgabe der Maschinenringe nach wie vor im Mittelpunkt steht, kamen viele weitere Herausforderungen hinzu. Aktuell die Diskussion um Biodiversität, Klimawandel und Tierwohl, zudem in den vergangenen Jahren das immer mehr überbordende Steuer- und Arbeitsrecht in der Landwirtschaft. Dabei würde doch die Ökonomik letztlich über den Fortbestand von Höfen entscheiden. Wenn er etwas in seinem beruflichen Leben anders machen würde, dann hätte das auch genau damit zu tun. „Ich würde Jura studieren und beim KBM arbeiten, um diesen Juristen auf Augenhöhe begegnen zu können“, sagt er.

Dem Kuratorium Bayerischer Maschineneringe gehören rund 98.000 Landwirte mit 84 bis 85 Prozent landwirtschaftlicher Fläche im Freistaat an

Während die gewerblichen Aktivitäten beim Bundesverband gebündelt sind, versteht sich der KBM als Dachverband und Unterstützer der 68 Maschinenringe im Freistaat in vielerlei Hinsicht. Die rund 98.000 Mitglieder repräsentieren rund 80 Prozent der Landwirte und zwischen 84 und 85 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Bayern. Georg Thalhammer verstand sich immer als sozialer Netzwerker und leistete immer wieder Überzeugungsarbeit, weil geschickte Zusammenarbeit letztlich enorme betriebswirtschaftliche Effekte habe. Er lebte zudem eine starke Vernetzung auf Landes- und Bundesebene, mit dem Landwirtschaftsministerium und dessen Verwaltung, dem bayerischen Bauernverband, den Sozialversicherungsträgern und anderen Selbsthilfeeinrichtungen. Dass er sich durch seine bescheidene, aber leidenschaftliche, kompetente, loyale und menschliche Art, wie ihn die Redner am Freitag beschrieben, überall Ansehen und Respekt erworben hat, wurde bei seiner Verabschiedung deutlich.

Seinem „Entdecker“ Karl Ziegler (Mitte) und seinem Stellvertreter Johann Habermeyer, mit dem er seit 2002 eng zusammenarbeitete, ist Georg Thalhammer besonders verbunden. Bild: Manfred Rinke

Von Bernhard Mahler moderiert und von Oliver Wasilesku und Lucy Schafferhans musikalisch umrahmt, fiel diese vor allem auch humorvoll aus. Etwa die Grußworte von Ministerialdirigent Wolfram Schöhl vom Landwirtschaftsministerium, der für alle Verbände sprach. Er warf einen Blick ins Jahr 2029, wo der Brexit nach wie vor noch nicht vollzogen ist und Georg Thalhammer ein Angebot aus China, dort als Senior Experte zu arbeiten, aus Heimatliebe ablehnt. Oder die Laudatio von Landesvorsitzendem Leonhard Ost und Bundesgeschäftsführer Erwin Ballis, der 32 Jahre mit Thalhammer zusammengearbeitet hat. Während er von Wolfram Schöhl den Bayerischen Löwen überreicht bekam, erhielt er von Ost und Ballis die Goldene Ehrennadel des KBM, die davor bisher nur an seinen Vorgänger Dr. Anton Grimm gegangen war.

Nachfolger Thalhammers als Geschäftsführer des Kuratoriums Bayerischer Maschinenringe wird Oliver Rous

Der aus Oberösterreich stammende Oliver Rous stellte sich mit seinem österreichischen Dialekt als Thalhammers Nachfolger vor. Der 40-Jährige, seit 13 Jahren beim KBM, gehe mit Demut und Begeisterung an seine neue Aufgabe heran. Er liebe die Wahrheit, vertraue auf Fakten und setze Dinge gerne um. So beschrieb er, was ihm bei seiner Arbeit wichtig sei. Bevor es zum gemütlich-kulinarischen Teil in den Boxenstall ging, erzählte Thomas Bauer, Vorsitzender des V I (Virtual Innovation) Forums, den Gästen im Stadttheater noch seine Erkenntnisse, was Ängste, Chancen und Voraussetzungen für einen erfolgreichen digitalen Wandel angeht.

Nachfolger von Gerog Thalhammer als Landesgeschäftsführer des Kuratoriums Bayerischer Maschinenringe ist Oliver Rous (links). Bild: Manfred Rinke

Den wird Georg Thalhammer nur noch als Privatperson erleben. Er dankte allen, die er kennenlernen und mit denen er zusammenarbeiten durfte. Trotz der zahlreichen, gut gemeinten Ratschläge, wie er sein Rentnerdasein ausschmücken könne, werde er eigene, neue Wege gehen. Wie die konkret aussehen, ließ er offen. „Aber diese lassen sich nur realisieren, wenn man mit seinem bisherigen beruflichen Leben im Reinen ist“, erklärte Thalhammer. „Das bin ich.“ Der Beruf sei für ihn Erfüllung gewesen, habe ihm Spaß gemacht. Nun mache er es wie ein kluger Bauer, der den Hof zur rechten Zeit übergebe. „Und für mich ist der richtige Zeitpunkt gekommen.“