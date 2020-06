vor 16 Min.

Maschinenringe: Urig feiern in der „Acker Alm“

Plus Die Maschinenringe errichten eine Hütte, die Privatleute und Unternehmen für Veranstaltungen mieten können. Die lokale Gastronomie soll auch eingebunden werden.

Von Dorothee Pfaffel

Eigentlich sind es gerade schwierige Zeiten für die Veranstaltungsbranche. Doch Erwin Ballis, Geschäftsführer der Maschinenringe Deutschland, ist sich sicher: „Irgendwann wird es wieder normal weitergehen!“ Deshalb wird im Neuburger Westen – direkt zwischen dem Haus der Maschinenringe und dem Hotel „Das Acker“ – schon bald ein neuer Ort für Events und Feiern entstehen: „Die Acker Alm“. Sowohl Privatleute als auch Unternehmen können die Hütte mieten.

„Die Acker Alm“ ist inspiriert von den traditionellen Almhütten im südbayerischen Raum, erzählt Ballis. Zur Alm wird auch ein aufwendig gestalteter Außenbereich gehören, zum Beispiel mit einer Terrasse, Geranien, Holzstapeln und Hochbeeten mit Kräutern. Dem Geschäftsführer der Maschinenringe ist es wichtig, dass die Alm einen optischen Kontrast bildet zu den anderen Gebäuden auf dem Gelände. Tradition trifft auf Moderne.

Die Alm der Maschinenringe ist für kleinere und größere Events geeignet

Durch mobile Trennwände lässt sich „Die Acker Alm“ auf kleinere und größere Gesellschaften anpassen. Je nachdem bietet sie 50 bis 182 Sitzplätze. Von Hochzeitsfesten über Geburtstagsfeiern und Tagungen bis hin zu Kulturveranstaltungen wie etwa der Hoagarten, der im vergangenen Jahr schon einmal im Betriebsrestaurant stattfand, ist alles vorstellbar, sagt Ballis. Er glaubt, dass sich im Laufe der Zeit auch noch andere Ideen entwickeln werden.

Urig und gemütlich, Tradition trifft auf Moderne: So soll der Innenraum der „Acker Alm“ gestaltet werden. Bild: Schmid Kunstholzbau

In der „Acker Alm“ soll ein spezielles lokales Bier ausgeschenkt werden, das „Acker Bier“, erzählt Ballis weiter. Die Neuburger Brauerei Juliusbräu fungiert hier als Partner. Außerdem wollen die Maschinenringe beim Catering mit lokalen Gastronomen zusammenarbeiten. „Wir wollen niemandem etwas wegnehmen, sondern Neuburg als Standort stärken“, betont der Geschäftsführer.

Dass die Maschinenringe sich eine eigene Event-Location leisten, hat zwei Gründe: Zum einen hätten allein im vergangenen Jahr mehr als 2400 externe Tagungsgäste die Besprechungsräume der Maschinenringe in Neuburg genutzt, sagt Ballis. Diesen wolle man in Zukunft einfach noch mehr bieten können. Die Attraktivität der Tagungsmöglichkeit soll also gesteigert werden. Zum anderen will man durch die Veranstaltungen die Auslastung des Hotels „Das Acker“ vor allem am Wochenende erhöhen.

Neuburg: Die Alm soll schon bald buchbar sein

Das Konzept der „Acker Alm“ ist wohl durchdacht. Dennoch scheint der Zeitpunkt – der Fortgang der Corona-Pandemie ist noch nicht abzusehen – riskant. Doch der Geschäftsführer hat auch hierfür seine Gründe: Jetzt sei die Zeit, in der die Menschen für ihre Veranstaltungen und Feiern, die sie wegen der Corona-Pandemie verschieben mussten, nach neuen Räumlichkeiten suchten, sagt Ballis. Eben diese Menschen will er in Neuburg halten. Und noch einen Vorteil habe es, antizyklisch zu investieren, erklärt Ballis: Durch die Krise haben die Hüttenbauer Zeit, die Alm kurzfristig in Neuburg aufzubauen. Anfang des Jahres sah das noch ganz anders aus. Wenn alles nach Plan läuft, soll „Die Acker Alm“ schon im August eröffnet werden und ab September buchbar sein, hofft der Geschäftsführer der Maschinenringe. Derzeit befindet er sich allerdings noch im Austausch mit der Stadtverwaltung, damit aus der vorläufigen Baugenehmigung für die Alm eine endgültige wird. Außerdem suchen die Maschinenringe noch nach einem Schankmeister, der quasi der „Chef der Hütte“ werden soll.

Geschäftsführer Erwin Ballis vor dem Hotel „Das Acker“ auf dem Gelände der Maschinenringe in Neuburg. Bild: Jonas Bosslet BMR e.V.

Dass die Alm gut angenommen wird, davon ist Erwin Ballis überzeugt. Nicht nur wegen des Designs, sondern auch wegen der großen Standortvorteile der Event-Location. Von der Bundesstraße seien es nur wenige Sekunden bis zu den zahlreichen Parkplätzen. Zudem ist das Hotel „Das Acker“ nur 100 Meter von der Alm entfernt, Gäste brauchen für eine Übernachtungsmöglichkeit also nicht mit dem Taxi in die Stadt fahren.

Aktuell geht er von zwei bis drei Buchungen im Monat aus. Wenn gegen Ende des Jahres die Weihnachtsfeiern anstehen, könnten es auch mehrere pro Woche werden. Sechs Buchungen hat Ballis jetzt schon – noch bevor die Hütte überhaupt steht. Erst kürzlich habe ihn eine Frau aus Ingolstadt angerufen, die nur wegen dieser Hütte ihren Geburtstag in Neuburg feiern will, erzählt der Geschäftsführer und freut sich hörbar. Wer die Alm mieten möchte, muss mit Kosten von maximal 800 Euro rechnen, sagt Ballis. „Wir wollen ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bieten."





