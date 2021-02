vor 26 Min.

Maskenpflicht: Ehepaar lässt Kontrolle in der Ingolstädter Innenstadt eskalieren

Bei einer Überprüfung wegen fehlendem Mund-/Nasenschutz wurde ein Ehepaar in Ingolstadt gegenüber den Polizeibeamten handgreiflich.

Der Polizei in Ingolstadt fällt in der Innenstadt ein Ehepaar auf, das keine Masken trägt. Als die Beamten die 60-Jährige und ihren 75 Jahre alten Ehemann kontrollieren wollen, artet das Ganze aus.

Eine Fußstreife der Ingolstädter Polizeiinspektion sprach am Dienstagvormittag in der Fußgängerzone ein Ehepaar an, das ohne die vorgeschriebene Mund-/Nasenbedeckung unterwegs war. Wie die Polizei meldet, verhielten sich die beiden Personen, eine 60-Jährige aus Ingolstadt und ihr 75-jähriger Ehemann, jedoch sofort sehr unkooperativ und entfernten sich einfach, ohne vorher ihre Personalien angegeben zu haben. Die Angabe der Personalien war nötig geworden, da das Ehepaar vorgab, keine Maske zu tragen beziehungsweise tragen zu müssen, dies aber nicht weiter glaubhaft machen konnte oder wollte.

Nachdem weitere Beamte hinzugezogen worden waren, konnte das Ehepaar schließlich am Weggehen gehindert werden. Als die Personalien festgestellt werden sollten, fing der Mann an, um sich zu schlagen. Die Beamten mussten schließlich Zwang anwenden, um den Angriff abzuwehren. Währenddessen schlug die 60-Jährige einem Beamten ins Gesicht und trat auch noch einer Beamtin gegen ein Bein. Während der gesamten Maßnahme wurden die Beamten zudem fortwährend beleidigt.

Auf der Dienststellen konnten schließlich die Personalien erhoben werden. Neben den Ermittlungen zum Verstoß gegen die Maskenpflicht wurde ein Strafverfahren u. a. wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Beleidigung eingeleitet. (nr)

