00:32 Uhr

Maskenpflicht am Gymnasium in Neuburg

Am Descartes müssen Schüler und Lehrer wieder Maske tragen

Das Neuburger Descartes-Gymnasium geht auf Nummer sicher: Seit Mittwoch müssen alle 1040 Schüler und das gesamte Lehrerkollegium Mund- und Nasenschutz tragen – auch in den Klassenzimmern.

Nach dem positiven Covid-19-Test einer Schülerin aus der 7. Jahrgangsstufe „haben wir vorsorglich die allgemeine Maskenpflicht eingeführt“, bestätigt Direktor Peter Seyberth. Das heißt, die Schüler müssen beim Betreten und Verlassen des Gebäudes, im Fahrradkeller, während der Pause und im Unterricht geeignete Masken tragen. Das bedeutet insbesondere für den Fremdsprachenunterricht eine erhebliche Belastung.

Die betroffene Siebtklässlerin geht auch ins Tagesheim und bringe deshalb eine „hohe Streuung“ an Kontaktpersonen mit sich. Insgesamt 84 Jugendliche schickt das Gesundheitsamt jetzt zum Coronatest mit Abstrich. Nach zwei negativen Tests können sie wieder am Unterricht teilnehmen. Wenn keine weiteren Infektionen festgestellt werden, wird die dauerhafte Maskenpflicht im Gymnasium wohl wieder aufgehoben. Über Email hat die Schule sämtliche Eltern über das Vorgehen informiert. Nach seiner Kenntnis „reagieren bisher alle mit Verständnis“, so der Oberstudiendirektor.

In der Paul-Winter-Realschule hat sich die Lage unterdessen beruhigt. Die betroffene 9. Klasse inklusive des positiv getesteten Schülers kommt wieder zum Unterricht. Neue Infektionen sind nicht bekannt, im Klassenzimmer dürfen die Masken abgenommen werden. Wer seinen Schutz vergessen hat, bekommt am Morgen eine neue Maske beim Betreten des Schulhauses. „Unsere Schüler halten die Regeln vorbildlich ein“, hat Rektorin Sonja Kalisch beobachtet, „und wir sind froh um jeden Tag, an dem alles gut läuft.“ (rew)