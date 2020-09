02.09.2020

Maskenpflicht im Unterricht: Das sagen Neuburger Schulleiter

In NRW endet sie, in Bayern soll sie kommen: die Maskenpflicht im Unterricht.

Plus Der Staat Bayern führt eine zeitlich befristete Maskenpflicht im Schulunterricht ein. Ausgenommen von dieser Pflicht sind lediglich Grundschulen. Was hält man an Neuburger Schulen von der Auflage?

Lange wurde diskutiert, wie sich das kommende Schuljahr gestalten könnte. Nun gibt es Gewissheit. Der Atemschutz wird, wenn auch zeitlich begrenzt, zur Pflicht für Schüler und Lehrer in bayerischen Klassenzimmern. Damit hat die Regierung eine durchaus einschränkende Maßnahme verkündet, die Neuburger Bildungseinrichtungen allerdings hinnehmen – solange der Schulalltag dadurch verhältnismäßig normal stattfinden kann.

Neuburger Schulen sind froh, dass Unterricht stattfinden kann

Es war eine Woche vor Schulbeginn, als Ministerpräsident Markus Söder und der bayerische Kultusminister Michael Piazolo die aktuellen Corona-Regeln bekannt gaben. Bei einer Pressekonferenz erklärten sie unter anderem, dass ein Mund-Nasen-Schutz im Unterricht für die meisten Klassen dazugehören wird. Ausgenommen bleiben nur Grundschüler.

Diese Pflicht zur Maske sei Teil des Hygienekonzeptes, mit dem der Regelbetrieb an Bayerns Schulen auch in der Pandemie aufrechterhalten werden soll. Dazu gehöre auch, dass überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ein Atemschutz getragen werden muss. Die Maske ist laut Söder der wirksamste Schutz vor Corona, den es bisher gebe. „Die Maske ist besser als Schulausfall“, sagte er dezidiert.

Bayern ist nicht das erste Bundesland, das den Atemschutz im Unterricht durchsetzt. Erst in Nordrhein-Westfalen ist die Maskenpflicht für Kinder und Jugendliche an weiterführenden Schulen Anfang der Woche ausgelaufen. Hier habe es gut funktioniert, sagt Peter Seyberth vom Neuburger Descartes-Gymnasium. Auf diese guten Erfahrungen könne man nun zurückgreifen. Im Freistaat gilt die Maskenpflicht zunächst nur für neun Tage, die ersten beiden Schulwochen also. Sollten innerhalb dieser Zeit keine neuen Infektionen in der Region auftreten, erläutert der Gymnasial-Schulleiter, könnten die Schutzmasken zumindest im Unterricht abgelegt werden.

Ein Prinzip, das aber auch andersherum gilt: Sollten in einem Landkreis nämlich auch nach den neun Tagen die Fallzahlen hoch liegen, kann die Maskenpflicht im Unterricht verlängert oder neu verhängt werden. Ziel sei es schließlich, sagte Markus Söder, den Regelunterricht auch in der Krise bestmöglich aufrechtzuerhalten. „Wir wollen wieder Schule haben in Bayern.“

Das bekräftigen auch die Direktorinnen und Direktoren an Neuburger Einrichtungen. Wie Sonja Kalisch von der Paul-Winter-Realschule erzählt, freue man sich sehr darüber, „dass man versucht, Normalität aufzubauen“. Besonders für die fünften Klassen, sagt sie, wäre es schade gewesen, direkt in den Distanzunterricht zu starten. Die Maske nimmt die Schulleiterin deshalb gerne in Kauf. Auch, weil es momentan an Alternativen fehle.

Maskenpflicht im bayerischen Schulunterricht: Es gibt auch Skepsis

Erleichtert äußert sich auch Heribert Kaiser von der Maria-Ward-Realschule in der Neuburger Altstadt. Er sei froh, dass der Unterricht für die Schülerinnen wieder im Klassenverband stattfinden könne. Die Pflicht zur Maske hat er wie viele seiner Kollegen erwartet. „Die Masken schützen – das sind Fakten. Und sie helfen dabei, dass die Schule normal fortgeführt werden kann.“

Anderswo regt sich indes Skepsis. Die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände zum Beispiel warnte erst am Wochenende vor einer generellen Maskenpflicht im Klassenzimmer: Demnach erschwert beziehungsweise verhindert das Tragen von Masken im Unterricht in vielen Lehr- und Lernsituationen das pädagogische Arbeiten. „Es kann daher nur eine regional und zeitlich begrenzte Maßnahme darstellen und muss, gemeinsam mit allen Maßnahmen des Hygieneplans, permanent auf den Prüfstand gestellt werden.“

Pressekonferenz der bayerischen Minister zur Corona-Pandemie Um 13 Uhr informieren Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Gesundheitsministerin Melanie Huml und Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo in einer Pressekonferenz über die wesentlichen Ergebnisse der Kabinettssitzung zur Corona-Pandemie, insbesondere befassen sich die Minister mit der Situation an den Schulen. Wir übertragen hier live. Gepostet von Augsburger Allgemeine am Dienstag, 1. September 2020

Auch Heribert Kaiser sieht Herausforderungen in der Auflage. So könne die Maske das klassische Unterrichtsgespräch, das heute eine große Rolle spiele, beeinträchtigen. Zumal Lehrer in der Schule nicht dozierten, sagt er. Stattdessen gehe es darum, den pädagogischen Spielball zwischen Lehrern Schülern hin und her zu werfen. „Und das wird durch Masken schwieriger.“

