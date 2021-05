Maskenverweigerer in Bank und Bus beschäftigen Polizei in Ingolstadt

Mit gleich mehreren Fälle von Maskenverweigerern musste sich die Polizei in Ingolstadt auseinandersetzen - an nur einem Montag.

Am Montagvormittag hat ein bislang unbekannter Mann ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz eine Bankfiliale in der Ingolstädter Innenstadt betreten. Als der Mann von den Mitarbeitern der Bank auf die fehlende Maske angesprochen wurde, reagierte er äußerst aggressiv und drohte ihnen laut Polizei mit Schlägen. Noch bevor die hinzugerufene Streife eintraf, machte sich der Mann aus dem Staub. Dennoch nahmen die BeamtenErmittlungen wegen Bedrohung der Bankmitarbeiter auf.

Maskenverweigerer beschäftigt einen Busfahrer in Ingolstadt

Ebenfalls mit Maskenverweigerern musste sich ein Busfahrer gestern Abend an der Haltestelle Am Sportpark auseinandersetzen, heißt es in dem Bericht weiter. Drei Frauen befanden sich in seinem Linienbus, die ihren Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt aufsetzen wollten.

Darauf angesprochen reagierten sie verbal ausfällig und schlugen beim Aussteigen auch noch gegen den Bus, woraufhin der Busfahrer die Polizei verständigte. Durch die eintreffenden Beamten konnte nur noch eine der drei Frauen vor Ort angetroffen werden. Die 28-Jährige erhält eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Am Bus entstand nach erstem Anschein kein Schaden. (nr)

