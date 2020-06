vor 33 Min.

Matinee mit Orgelmusik

Konzert im Ingolstädter Liebfrauenmüster

Der Konzertorganist Roberto Bonetto gastiert am Samstag, 27. Juni, bei der Matinee mit Orgelmusik im Ingolstädter Liebfrauenmünster an der Bach-Orgel. Bonetto, der Titularorganist an der Abteikirche Isolo della Scala in Verona ist, präsentiert Werke von Louis Couperin, Johann Caspar Ferdinand Fischer, Joseph-Hector Fiocco und Johann Sebastian Bach.

Die samstäglichen Orgelkonzerte zur Mittagszeit bieten einen Kontrastpunkt zu Marktbesuch und Shopping. Die Besucher können im Sakralraum zur Ruhe kommen, Momente der Nachdenklichkeit erfahren und dabei die Verbindung von Architektur und Musik neu und unmittelbar erleben. Organisiert wird diese Orgelmusik-Reihe vom Verein der Freunde der Musik am Münster e.V. Die Konzerte finden im Liebfrauenmünster (Bach-Orgel oder Klais-Orgel) beziehungsweise an einigen Terminen in der Franziskanerbasilika bis Ende September jeden Samstag statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Person und für Kinder/Schüler bis einschließlich 16 Jahre einen Euro.

Wegen der aktuellen Bestimmungen darf es keine Tageskasse geben. Mit dem Ticketing-System von Ticket Regional sollen Mindestabstände gewährleistet und Warteschlangen vermieden werden. Deshalb werden alle Konzertbesucher gebeten, sich die Eintrittskarten mit fester Platznummer online über die Website www.orgelmusik-ingolstadt.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen (Westpark Ingolstadt, Tourist Information am Rathausplatz Ingolstadt) zu sichern. Auf der Website finden die Konzertbesucher auch das jeweilige Konzertprogramm sowie den Hygieneplan als Download. (nr)