vor 3 Min.

Matthias Enghuber kandidiert um den Vorsitz

Der Landtagsabgeordnete kandidiert bei den Vorstandswahlen des CSU-Kreisverbandes am 24. Mai. Amtsinhaber Alfred Lengler tritt nach zehn Jahren ab.

CSU-Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber möchte das Erbe von Alfred Lengler antreten. Der Neuburger wird sich auf der Kreisdelegiertenversammlung am Freitag, 24. Mai, um 19 Uhr im Gasthof Daferner in Schönesberg um den Kreisvorsitz bewerben. „Ich wurde von vielen Seiten gebeten, es zu machen. Und weil es gelungen ist, in der letzten Wochen eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, sehe ich das positiv. Als One-Man-Show geht es nämlich nicht. Das funktioniert nur, wenn wir die Aufgaben als Team wahrnehmen“, bestätigte der 35-Jährige gegenüber der Neuburger Rundschau seine Kandidatur.

Matthias Enghuber ist jetzt schon Stellvertreter

Den Grund für den Generationswechsel an der Spitze des Kreisverbands hat Alfred Lengler gegeben. Nach zehn Jahren auf dem Posten möchte der Gachenbacher Bürgermeister nicht mehr antreten. Der 61-Jährige hatte 2009 den Vorsitz vom ehemaligen Landtagsabgeordneten Rudi Peterke (Schrobenhausen) übernommen. Matthias Enghuber war bislang schon einer von Lenglers Stellvertreter. Zudem sitzt der Parlamentarier im Kreistag und Neuburger Stadtrat und ist auch Ortsvorsitzender seiner Partei.

Sein Team am 24. Mai sieht so aus: Für die Stellvertreterposten bewerben sich die Karlshulder Ortsvorsitzende Rita Schmid, der Karlskroner Bürgermeister Stefan Kumpf, Bezirksrätin Martina Bauer aus Ehekirchen und der Schrobenhausener CSU-Vorsitzende Peter Banzhaf. Als Schatzmeister bewirbt sich der Burgheimer Rathauschef Michael Böhm, Schriftführerin soll Dr. Gabriela Kaps aus Neuburg bleiben und als neue Social Media-Beauftragte stellt sich Lena Hufnagel aus Karlskron zur Verfügung.

Matthias Enghuber ist mit dem Kandidatentableau sehr zufrieden

Der designierte Vorsitzende ist mit diesem Kandidatentableau sehr zufrieden. „Ich hoffe, dass es überzeugt. Ich glaube, das ist eine gute Mischung aus bewährten Kräften und Neuen. Der Landkreis ist gut abgebildet und das ganz ohne Quote.“

Für anstehende, große Aufgaben kann Matthias Enghuber zudem auf Alfred Lenglers Unterstützung zählen, der für die Kommunalwahlen im März 2020 die Kandidatensuche und Listenaufstellungen übernimmt. (nel)

