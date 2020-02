Medikamente werden knapp: Was Patienten beachten sollten

Plus Ärzte und Apotheker in Neuburg sind verärgert. Auf manche Medikamente müssen Patienten derzeit mehrere Monate warten. Woran liegt das?

Es sind zum Teil lebensnotwendige Medikamente, die wochen- oder monatelang in Apotheken fehlen. Antibiotika zum Beispiel, oder Antidepressiva. Auch bei Blutdrucksenkern gibt es Lieferengpässe. Und die Coronavirus-Epidemie könnte die Situation in den nächsten Wochen noch verschärfen.

Die Gründe, wie es überhaupt zu den Engpässen kommen konnte, sind vielschichtig. Einerseits liegt es daran, dass sich die Produktion einzelner Wirkstoffe aus Kostengründen auf wenige Standorte im Ausland – meist in Indien und China – konzentriert. So kann es durchaus vorkommen, dass ein Wirkstoff nur an einem einzigen Ort hergestellt wird, von wo aus der gesamte Weltmarkt beliefert wird. Fällt dort die Produktion aus, kann das nicht mehr aufgefangen werden.

Ein zweiter Grund sind die Rabattverträge der Krankenkassen. Diese schreiben jährlich Wirkstoffe aus, die günstigsten Anbieter erhalten den Zuschlag. Die anderen Unternehmen ziehen sich daraufhin aus der Produktion zurück. Auch hier gilt: Kann die Auftragsfirma nicht mehr produzieren, fehlt der Ersatz.

Lieferengpässe bei Medikamenten: Corona-Virus könnte die Situation verschärfen

Ebenfalls eine Rolle spielt das Preisniveau der Medikamente in Deutschland. Das ist nämlich niedriger als in vielen anderen Staaten. Dadurch werden die Arzneimittel eher in diese Länder verkauft, weil sie dort mehr Geld einbringen.

Apotheker und Ärzte aus der Region bezeichnen den Arzneimittelengpass als „Riesenproblem“. Dominik Weigl, Sprecher der Bayerischen Landesapothekerkammer, leitet die Apotheke der Barmherzigen Brüder in Neuburg. Er sagt beispielsweise: „Nahezu alle Apotheken sind betroffen. Es ist ein weltweites Problem.“ Das sich durch das Corona-Virus noch verschärfen könnte. Denn auch in Wuhan, dem Epizentrum der Epidemie, werden viele Wirkstoffe produziert, erklärt Weigl. Wenn dort die Firmen stillstehen und keine Medikamente exportieren, gibt es noch mehr Engpässe.

Doch schon jetzt ist die Situation problematisch. Das beschreibt auch Laura Schermer, Leiterin der Neuburger Ostend-Apotheke: „Wir telefonieren täglich mit Ärzten, Firmen und Großhändlern, wann einzelne Medikamente wieder verfügbar sind.“ Ansonsten können die Apotheken wenig tun. Bekommt Schermers Team ein Rezept für ein Medikament, das nicht lieferbar ist, hält es Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. „Dabei geht es um Fragen, ob wir auf eine andere Firma oder eine andere Stückzahl zurückgreifen können.“

Medikamenten-Engpässe in Neuburg: Patienten sollen keine Arzneimittel bunkern

Ein Beispiel: Statt einer 800-Milligramm-Tablette des Schmerzmittels Ibuprofen – übrigens ebenfalls von den Lieferengpässen betroffen – könnten Patienten zwei 400-Milligramm-Tabletten einnehmen. Allerdings können Patienten nicht immer auf einen anderen Hersteller zurückgreifen, beispielsweise bei Antidepressiva. Ähnlich geht auch Apotheker Weigl vor. „Wir können nur eng mit den Ärzten zusammenarbeiten und regelmäßig telefonieren“, empfiehlt er.

An Patienten appelliert er, keine Arzneimittel zu bunkern. Dadurch werde das Problem nicht gelöst, sondern noch verschärft, weil damit anderen Patienten wichtige Medikamente fehlen. „Es wäre schön, wenn die Kunden uns Apothekern ihr Vertrauen schenken.“ Dem schließt sich Apotheker-Kollegin Schermer an: „Wir versuchen unser Bestes, schließlich haben wir einen sozialen Auftrag.“ Daher sollten Patienten, die auf Medikamente angewiesen sind, nicht bis zur letzten Tablette warten, bis sie Nachschub ordern. Vier bis sechs Wochen vorher sollten sie bereits auf die Apotheken zukommen, rät Schermer.

Lieferengpässe bei Medikamenten: So könnte eine Lösung aussehen

Drastische Worte für die aktuelle Situation wählt ein Neuburger Allgemeinarzt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Er sei „traurig und bitter enttäuscht“, dass es der Politik nicht gelinge, die Lage zu verbessern. Medikamente, die von den Lieferengpässen betroffen sind, verschreibt er schon gar nicht mehr. Stattdessen versucht er, auf Ersatzpräparate zu setzen. Allerdings seien auch diese schnell vergriffen, erklärt er die Problematik. Während seiner jahrzehntelangen Tätigkeit habe er noch nie eine solche „Dritte-Welt-Situation“, wie sie der Allgemeinmediziner beschreibt, miterlebt. Das Problem sei, dass essenzielle Medikamente betroffen sind.

Eine Lösung scheint schwierig. Abhilfe könnte schaffen, die Wirkstoffproduktion auf möglichst viele Hersteller zu verteilen und auch die bestehenden Rabattverträge auf den Prüfstand zu stellen, meint Ulrich Rieger, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen. „Außerdem sollte für die Hersteller eine Meldeverpflichtung im Fall von Engpässen bestehen.“ Zumal die Zahl der Engpässe in den vergangenen Jahren stetig steigt. „Das ist ein Missstand, der nicht mehr hinnehmbar ist“, bilanziert der Vorsitzende.

