vor 47 Min.

Medizin für Kinder erklärt

Neue Vortragsreihe am Klinikum

Was ist zu tun bei einem gebrochenen Knochen oder wie kann man bei einem Notfall helfen? Diese und weitere Fragen beantworten Ärzte des Klinikums kindgerecht in einer neuen Vortragsreihe für Kinder von acht bis zwölf Jahren und deren Eltern. Die insgesamt vier Vorträge beginnen jeweils um 16 Uhr und finden im großen Veranstaltungsraum im Klinikum Ingolstadt statt. Jede Veranstaltung dauert rund 45 Minuten. Um Anmeldung wird gebeten, der Eintritt ist frei. Los geht es mit der ersten Veranstaltung am heutigen Mittwoch, 9. Oktober.

Den Auftakt macht der Direktor der Kinder- und Jugendchirurgie, Micha Bahr. In seinem Vortrag geht es um das Thema Balance. Kinder hüpfen, springen und drehen sich, sie sind fast ununterbrochen in Bewegung. Wie dies gefördert und verbessert werden kann und was die Kinder tun können, wenn die Balance verloren geht, darauf geht Bahr anschaulich ein.

Blaulicht, Sirene und Krankenwagen – Spezialist für dieses Thema ist Florian Demetz. Er ist der Leiter der Notfallklinik im Klinikum und erklärt, wie bereits Kinder bei einer Notfallsituation helfen können. In seinem Vortrag am Mittwoch, 27. November, gibt er außerdem spannend und ausführlich Einblicke, was hinter den Kulissen einer Notaufnahme passiert.

Die dritte Veranstaltung findet am Mittwoch, 19. Februar, statt. Dann gibt der Oberarzt der Kinder- und Jugendchirurgie, Andreas Sarropoulos, Tipps, was bei einem gebrochenen Knochen zu tun ist.

Am Mittwoch, 18. März, dreht sich alles um den Weg, den unser Essen nimmt. Der Experte für Magen und Darm ist im Klinikum der Chefarzt der Medizinischen Klinik II, Josef Menzel. Die Kinder lernen, wie die Verdauung funktioniert und wie die Organe dabei zusammenspielen. (nr)

Anmeldungen werden über die Website des Klinikums Ingolstadt entgegengenommen unter www.klinikum-ingolstadt.de/kinder-spezial.

Themen folgen