vor 10 Min.

Mehr Elektro-Ladesäulen für Neuburg

An der Schlösslwiese in Neuburg steht bereits eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge, die regelmäßig genutzt wird.

Die Stadt baut das Netz an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge aus. Diskussionen gibt es um wegfallende Parkplätze. Wo die neuen Stromtankstellen entstehen.

Von Marcel Rother

Einfach das Auto an die Steckdose klemmen, einen Stadtbummel machen und anschließend mit vollem Tank nach Hause fahren. Was vor kurzem noch eine automobile Zukunftsvision war, wird immer mehr zur Realität. Stromtankstellen für Elektrofahrzeuge gehören zum Stadtbild vieler Kommunen dazu und entwickeln sich immer mehr zum Standortfaktor. Wie groß das Interesse ist, zeigen die Auslastungsdaten. Im vergangenen Verkehrsausschuss fiel daher der Entschluss, die Ladeinfrastruktur Neuburgs auszubauen und zusätzliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zu installieren. Neue Standorte werden der Platz der Deutschen Einheit am Landratsamt und der Parkplatz am Fürstgartencenter sein.

Im Stadtgebiet Neuburg stehen bereits diverse Lademöglichkeiten für E-Bikes und Autos zur Verfügung. Die beliebteste Ladestation für Radfahrer ist der Marstall. Nahe der Touristinfo können Besucher dort ihre Räder in verschließbaren Boxen parken, aufladen und nach einem Stadtbummel wieder abholen. „Die Fahrradboxen werden sehr gut angenommen“, sagte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling im Verkehrsausschuss. Am Schrannenplatz können Radfahrer lediglich die Akkus ihrer Räder laden, dafür stehen Schließfächer zur Verfügung.

Die Ladesäule am Bahnhof Neuburg wird ebenfalls oft genutzt. Bild: Niklas Golling

Neuburg: Ladesäulen für E-Autos werden immer beliebter

Während sich der Trend zu E-Bikes schon seit längerem am Markt bemerkbar macht, erfreuen sich in jüngster Vergangenheit auch die Ladesäulen für E-Autos immer größerer Beliebtheit. Autofahrer können ihre E-Autos in Neuburg derzeit am Bahnhof, an der Schlösslwiese, am Einfahrtstor zu den Stadtwerken und bei Schertler in der Eulatalstraße laden. Am Bahnhof wird gerade eine zusätzliche Ladestation installiert. Die Ladesäulen verfügen über je zwei Ladepunkte mit je 11 kW Leistung. An der Wallbox kann über einen Anschluss eine Leistung von 11 kW bezogen werden. Wie groß das Interesse der Kunden an den Ladesäulen ist, zeigen die Nutzungszahlen, die Andrea Haninger von den Stadtwerken im Verkehrsausschuss vorstellte.

Allein über die beiden meistgenutzten Ladesäulen an der Schlösslwiese und am Bahnhof flossen innerhalb der vergangenen beiden Monate zusammen rund 5000 Kilowattstunden Strom. „Auf ein Jahr gerechnet ist das ein beachtlicher Verbrauch“, betonte Haninger. Bislang war der Strom für Autofahrer kostenlos, voraussichtlich ab 1. Januar werden Autofahrer dafür den tariflichen Strompreis der Stadtwerke zahlen müssen.

Neuburg: An diesen Stellen entstehen neue E-Ladesäulen

Weil die Nachfrage nach E-Ladesäulen immer größer wird, sollen nun weitere Stromtankstellen im Stadtgebiet entstehen. Im Verkehrsausschuss entschied man sich für die Standorte Schlösslwiese, Landratsamt und Fürstgartencenter. Dort wird je eine Ladesäule für zwei Autos errichtet. Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke sind in diesem Jahr 30.000 Euro für den Ausbau der Ladeinfrastruktur eingeplant, der Freistaat fördert maximal 50 Prozent der Gesamtkosten.Vorerst keine Ladesäulen wird es am Amtsgericht, dem Oswald- und Spitalplatz sowie dem Parkdeck an der Luitpoldstraße geben.

Ein Grund, der in diesem Zusammenhang immer wieder für Diskussionen im Stadtrat gesorgt hatte, war der Wegfall von Parkplätzen. Jeder Ladesäule müssen nämlich zwei Parkplätze weichen, die dann nurmehr für Fahrer von E-Autos zur Verfügung stehen. Und davon gibt es bekanntlich noch nicht sonderlich viele. Ein weiteres Problem, das im Ausschuss angesprochen wurde, waren die E-Autofahrer selbst. Denn die lassen ihre Autos offenbar gerne extra lange am Kabel und blockieren dabei die Säulen. Das soll sich in Zukunft ändern, beschloss der Verkehrsausschuss. Die Ladedauer auf den entsprechenden Parkplätzen soll auf drei Stunden begrenzt werden.

Themen Folgen