vor 7 Min.

Mehr Geld für Neuburger Barockkonzerte

Kulturausschuss genehmigt Zuschüsse

In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat der Neuburger Kulturausschuss mehreren Projekten finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen und Ausfallbürgschaften zugesichert.

Demnach erhalten die Tänzer von „Vorsicht Volkstanz“ für ihre Veranstaltung zu Ehren von „Jakob Balde“, die Ende Mai 2020 im Schlösschen Hessellohe stattfinden soll, eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1500 Euro für Honorare, Fahrtkosten und Verköstigungen. Geplant ist das Projekt zusammen mit dem Volkstanzkreis Pullach. In der Gemeinde im Landkreis München soll die Veranstaltung gegebenenfalls wiederholt werden.

Für die 35. Auflage der Baringer Kirchenkonzerte in Neuburg hat der Kulturausschuss 3000 Euro bewilligt – ebenfalls in Form einer Ausfallbürgschaft.

Wie in den vergangenen elf Jahren, so erhält die Stiftung Neuburger Barockkonzerte auch diesmal 15.000 Euro für ihre Konzertreihe. Die Termine sind für Oktober 2020 anberaumt. Außerdem gewähren die Mitglieder des Kulturausschusses eine Ausfallbürgschaft, die insgesamt 2500 Euro beträgt. Die Stiftung hatte zuvor um eine „moderate“ Erhöhung des Zuschusses gebeten, um die Inflationsrate aufzufangen und einen Puffer zu haben.

Einen letzten Zuschuss erhält die KEB, die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Um die Bildungsarbeit des Vereins auch im kommenden Jahr zu unterstützen, bewilligte der Ausschuss insgesamt 800 Euro. (elisa)