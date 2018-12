vor 36 Min.

Mehr Qualität, weniger „Brutalismus“

Im neuen Jahr läuft die Umgestaltung der historischen Innenstadt auf Hochtouren weiter. Die Generalsanierung des Rathauses ist ein wichtiger Mosaikstein.

Von Norbert Eibel

Rege Betriebsamkeit herrscht an diesem Vormittag im Schrobenhausener Zentrum. Karlheinz Stephan freut’s, denn der Einzelhandel „darbt“ während der laufenden Innenstadtsanierung, sagt der Bürgermeister. Mittlerweile ist der zweite von vier Bauabschnitten fertig und Licht am Ende des Tunnels sichtbar. „Gottseidank sind wir vor dem Weihnachtsgeschäft fertig geworden.“ Im neuen Jahr geht es auf die vorletzte Runde, das nördliche Ende der Lenbachstraße und schlussendlich der Lenbachplatz um das Rathaus stehen noch an. 2020 soll die Altstadt dann in neuem Glanz erstrahlen.

Vom ersten Stock im Modehaus Boniberger, wo derzeit ein Teil der Stadtverwaltung untergebracht ist, kann Karlheinz Stephan den vorletzten Bauabschnitt gut überblicken. Ein Mosaikstein im Zuge der Sanierung ist nämlich der Umbau des Rathauses. Der als Betonklotz geschmähte Bau wird 50 Jahre nach seiner Eröffnung generalsaniert. Derzeit läuft der Rückbau bis zum Stahlbetonskelett für den kompletten Neuaufbau. Das Ende der 60er Jahre im Stil der Moderne, dem sogenannten Brutalismus, errichtete Gebäude steht als klassischer Vertreter dieses Architekturstils unter Denkmalschutz. Charakteristisch sind dabei die Verwendung von Sichtbeton mit Betonung der Konstruktion und skulpturelle Gliederung. Bis auf das Anbringen von Rollladenkästen, ein „energetisches Zugeständnis“ zur Beschattung der hohen Fenster, darf deshalb die Außenfront nicht verändert werden. „Es wird kein Prunkbau“, versucht Karlheinz Stephan, die auf den ersten Blick hohe Sanierungssumme von 7,7 Millionen Euro ins richtige Verhältnis zu rücken. Immerhin beherberge das Haus 30 Arbeitsplätze und einen neuen, repräsentativen Sitzungssaal für künftig 30 Stadträte. Damit sind die Weichen für ein mögliches größeres Gremium in einer wachsenden Stadt gestellt.

Die Aufenthaltsqualität in Schrobenhausen wächst

Die Aufenthaltsqualität der Innenstadt wächst also, wovon vor allem Fußgänger und Radfahrer profitieren. Der fließende Verkehr verändert sich allerdings, wie es Karlheinz Stephan formuliert: „Baustellenbedingt gibt es immer noch Sondereffekte. Und Autofahrer tun sich ein Stück weit schwerer, weil sie rückwärts ausparken müssen. Mehr Unfälle hat es aber meines Wissens noch nicht gegeben.“ Eine größere Rolle in Schrobenhausen soll künftig das Thema Elektromobilität spielen: Vier Stromtankstellen wird es bald geben, zwei konventionelle Stationen in der Innenstadt und je eine Schnellladestation am Bahnhof und am Linienbusparkplatz. Dazu habe sich der Stadtrat durchgerungen, die Nutzung ein Jahr lang kostenfrei zu stellen. Die Standzeit wird auf zwei Stunden beschränkt. „Ein Jahr für lau tanken, wo gibt’s so was? Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, findet Karlheinz Stephan. Und weil die Stadt moderner und bürgerfreundlicher werden möchte, werden im nächsten Jahr in der Lenbachstraße zudem vier WLAN-Hotspots, also drahtlose, öffentlich zugängliche Internetzugänge eingerichtet.

Das Rathaus am Lenbachplatz ist abgesperrt und wird derzeit bis auf das Stahlbetonskelett zurückgebaut. Die Generalsanierung des 50 Jahre alten Gebäudes kostet 7,7 Millionen Euro. Bild: Norbert Eibel

Beim Blick zurück resümiert der Bürgermeister: „2018 war ein Jahr der Baustellen.“ Der Taka Tuka-Kindergarten sei zum wiederholten Male erweitert worden und die in Sandizell eingerichtete Notgruppe nach Steingriff zurückgekehrt. Dafür sei dort am Standort „Alte Schule“ im Erdgeschoss eine Waldorfgruppe eingerichtet worden. Am südöstlichen Stadtrand Richtung Aresing ist längs der Haberspirker Straße am „Rößfeld“ ein neues Baugebiet mit 100 Parzellen erschlossen worden. Auf den zwischen 500 und 1000 Quadratmeter großen Grundstücken entstehen Einfamilien-, Doppel-, Mehrfach- und Atriumhäuser. Rund 250 Neubürger werden dort einmal wohnen und dazu beitragen, dass die Stadt bald schon offiziell die 17000-Einwohner-Marke knacken wird. Der Preis liegt zwischen 300 und 400 Euro für den Quadratmeter.

Schrobenhausen investiert in den sozialen Wohnungsbau

„Nicht von Pappe, aber sehr nachgefragt “, wie der Bürgermeister zugibt. Um dieser allgemeinen Entwicklung zumindest etwas entgegenzuhalten, investiert die Stadt in den sozialen Wohnungsbau. „Da fahren wir zweigleisig“, erklärt Stephan. Einerseits errichten die Stadtwerke in der Bürgermeister-Götz-Straße neben der Asyl-Gemeinschaftsunterkunft ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohneinheiten für Familien mit Wohnberechtigungsscheinen. Und andererseits setze die Stadt auf „sozialgerechte Bodennutzung“. Das heißt, dass sich Bauträger verpflichten müssen, bei Projekten einen gewissen Prozentsatz sozial gebundenen Wohnraums zu schaffen. „Das ist rechtlich durchaus kompliziert. Wir sind aber dabei, auf zwei Arealen Fakten zu schaffen“, zeigt sich Karlheinz Stephan zuversichtlich.

Und was liegt dem Bürgermeister sonst noch am Herzen? Da ist natürlich das Kreiskrankenhaus, das in den nächsten drei Jahren wirtschaftlich stabilisiert und um- oder ausgebaut werden soll. In Sachen Geburtsstation gibt er sich optimistisch und orakelt: „Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Vielleicht gibt es ja bald eine erstaunliche Meldung.“ Bei der vom Stadtoberhaupt favorisierten Südumfahrung durchs FFH-Gebiet des Paartals sieht er die Stadt trotz aller Unkenrufe nicht auf verlorenem Posten. „Es wird sehr schwer, aber nicht unmöglich. Es wird ein Kampf der Argumente.“ Vordringlich sei zunächst aber die Ostumfahrung Mühlried als Teil der Gesamttangente. Das Vorhaben geht im Januar zur Planfeststellung an die Regierung von Oberbayern. Die Kreispolitik hat der Rathauschef im Wahljahr auch im Blick. „Wer auch immer neuer Landrat wird, es wird eine vordringliche Aufgabe werden, den Landratsamtstandort Neuburg weiter zu entwickeln.“ Dort herrsche ein Parkraum- und ein Platzproblem. Was läge da näher, als die Außenstelle in Schrobenhausen zu stärken, denkt Karlheinz Stephan laut nach. „Das wäre für Neuburg eine Entlastung und für Schrobenhausen eine Aufwertung.“ Dass sich angesichts der maroden Dependenz in der Regensburger Straße etwas tun muss, steht für ihn jedenfalls außer Frage.

