vor 44 Min.

Mehr Schutz fürs Donautal

Das Projekt „Sonnleiten an der Donau“ soll Magerrasenbiotope bewahren helfen. Mehr Geld fürs Donaumoos

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und die Stadt Ingolstadt verstärken ihre Kooperation beim Naturschutz im Donautal. Mit dem Projekt „Sonnleiten an der Donau“ sollen wertvolle offene Lebensräume entlang des Stroms, die auf natürliche Prozesse und menschliche Aktivitäten zurückgehen, erhalten werden. Der Natur- und Umweltausschuss des Kreistags gab dem Projekt auf seiner Sitzung am Donnerstag grünes Licht.

Abgezielt wird dabei Magerrasenflächen, Wacholderheiden und weitere Trockenbiotope, sogenannte Brennen, die auf Lichtungen innerhalb des Auwaldes auf flachen kalkreichen Böden entstanden sind. Ein Teil dieser Flächen erfüllt nicht die Kriterien eines FFH-Lebensraumtyps, ist aber als geschütztes Biotop kartiert. Die Gesamtfläche des Projektgebiets umfasst knapp 4400 Hektar und erstreckt sich vom Ingolstädter Stadtrand bis zur Landkreisgrenze bei Bertoldsheim, die Zielflächen haben etwa 216 Hektar. Die Kosten betragen 677.000 Euro, 85 Prozent davon fließen als Fördergelder vom Bayerischen Naturschutzfonds und vom Bezirk. Der Landkreisanteil summiert sich auf 51.000 Euro.

Der Kreistag macht sich dafür stark, dass mehr Geld vom Freistaat für die künftige Entwicklung und den Schutz des Donaumoos’ fließen soll. Der Ausschuss sprach sich dafür aus, eine entsprechende Bitte an Ministerpräsident Markus Söder zu formulieren. Die nachhaltige Entwicklung des größten Niedermoores Süddeutschlands habe gerade durch die zunehmende Bedeutung des Klimawandels in der Gesellschaft und angesichts des anhaltenden Artensterbens an Bedeutung gewonnen, erklärte Landrat Peter von der Grün. Auch der Donaumooszweckverband hat vor Kurzem eine derartige Initiative gutgeheißen. Eine finanzielle Unterstützung aus München sei „ein nächster Schritt, schließlich sind wir einer Meinung, dass das schon lange hätte passieren sollen“, sagte der Landkreischef. Erinnert werden soll in dem Schreiben auch daran, dass im Haus im Moos vom Land ein Moorinstitut eingerichtet werden könnte. Das als Kompensation für den geplatzten Auen-Nationalpark in Aussicht gestellte Donauaquarium vermisse dagegen niemand, warf Karola Schwarz (Grüne) ein. „Ich hab’ noch niemanden getroffen, der das will. Das Geld sollte vernünftigerweise für andere Dinge verwendet werden“, stimmte von der Grün zu.

Die Verwaltung hat das Gremium beauftragt, ab 2020 im zweijährigen Turnus 2500 Euro für den internationalen Stiftungspreis „Lebendige Donau“ in den Haushalt einzubringen. Die Stiftung „Naturerbe Donau“ von Maja Gräfin Du Moulin und Dieter Graf von Brühl vergibt die Auszeichnung ab nächstem Jahr. In der Jury sitzen Vertreter des Stiftungsvorstandes, aus dem Umweltministerium und der Universität Eichstätt. Dotiert ist der Preis mit 15.000 Euro. Der Fokus liegt dabei auf Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität und dynamischer Prozesse im Flusssystem und den Auen von der Quelle bis zur Mündung. Das Signal, das davon ausgehen solle, formulierte der Landrat so: „Was wir für den Umweltschutz an der Donau tun, ist wichtig.“ Es sei gedacht als Wertschätzung und solle zur Nachahmung anregen. (nel)

