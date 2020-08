vor 20 Min.

Mehr Sicherheit für die Fußgänger in Neuburgs Innenstadt

In der Kurve der Neuburger Luitpoldstraße sollen Poller Lastwagen und größere Fahrzeuge auf eine Gefahrenstelle hinweisen.

Ein gutes Stück mehr Sicherheit wird künftig den Fußgängern an der Ecke Am Schlagbrückchen und Luitpoldstraße geboten. Auf Anordnung von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wurden an der viel befahrenen Kreuzung in der Neuburger Innenstadt am Mittwochvormittag auffällige Leit-Poller angebracht. Diese dienen in erster Linie dem Schutz der Fußgänger, die sich auf dem Gehsteig bewegen beziehungsweise an der Ampel warten.

Vor allem größere Fahrzeuge, die von der Donaubrücke kommend in die Luitpoldstraße abbiegen, überfahren die abgesenkte Bordsteinkante, weil der Abbiegeradius zu eng gewählt wurde. Beweis dafür ist, dass die weiße Bodenmarkierung regelmäßig erneuert werden muss, weil sie abgefahren ist. Die jetzt neu angebrachten Leitpfosten in der Kurve sind sehr gut erkennbar und weisen die Fahrzeugführer schon frühzeitig auf die mögliche Gefahrenstelle hin.

Eine Reaktion auf den tödlichen Unfall vor ein paar Wochen

Die sechs neuen Poller sind etwa 80 Zentimeter hoch und neben der auffälligen Farbe auch noch mit Reflektoren ausgestattet. Sollte ein Fahrzeug den Poller dennoch touchieren, gibt das Material beziehungsweise die Konstruktion etwas nach.

Die Maßnahme ist eine der Sofortmaßnahmen, die Stadt Neuburg im Nachgang des tragischen Unfalls mit einem toten Fahrradfahrer an der Nordseite der Donaubrücke vor wenigen Wochen ergreift. Unabhängig davon arbeiten Verwaltung und Stadtrat an weiteren Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer. (nr)