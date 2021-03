17.03.2021

Mehr Zuschuss als gedacht

Für den Klingsmooser Dorfladen werden etwa zwei Drittel der Kosten erstattet

Von Ute De Pascale

Und wieder rückt die Verwirklichung des Dorfladens Klingsmoos ein Stück näher: Eine „sehr erfreuliche Nachricht“, kommentierte Bürgermeister Heinrich Seißler in der jüngsten Sitzung des Königsmooser Gemeinderats die zu erwartenden Förderungen. „Das ist sogar mehr, als ich erhofft hatte.“ Sogar den bei vergleichbaren Vorhaben üblichen Deckel von 300.000 Euro würden die Förderungen übersteigen, freute er sich. „Wir haben das Glück, dass wir bis zu 450.000 Euro für die Maßnahmen bekommen.“ Zusätzlich werden die dazugehörigen Außenanlagen mit 65 Prozent gefördert. Summa summarum ist also mit einer Gesamtförderung von rund 495.000 Euro zu rechnen.

Der Dorfladen kostet rund 900.000 Euro

Inklusive Planungskosten werden für den Dorfladen insgesamt rund 903.000 Euro an Kosten veranschlagt. Auf die Gemeinde entfalle im Idealfall ein Anteil von 282.000 Euro, so Seißler weiter. Abhängig ist diese Summe von der zu erwartenden Rückerstattung der Mehrwertsteuer. „Sollte die Mehrwertsteuer um den Fördersatz gekürzt werden, erhöht sich der Eigenanteil um bis zu 60.000 Euro – was immer noch deutlich unter den seinerzeit als Maximalsumme vorgegebenen 400.000 Euro liegt“, so Seißler. „Die Summe, die wir selber für den Dorfladen aufwenden, ist also überschaubar, und das ist die Nahversorgung in diesem Ortsteil sicherlich auch wert.“ Auch, dass man „das Go für den vorzeitigen Baubeginn“ habe, weshalb man nach Freigabe durch das Amt für Ländliche Entwicklung bereits in die Ausschreibung gehen könne, sei erfreulich, so Seißler. Läuft alles nach Plan, ist das Gebäude bis 30. Juni kommenden Jahres fertig. Der Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der Teilnehmergemeinschaft Klingsmoos zur Kostenbeteiligung für den Bau des Dorfladens stimmten die Königsmooser Gemeinderäte schließlich zu.

