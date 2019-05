15.05.2019

Mehr Zuwendung für die Kunden der Sozialstation

Der Förderverein Diakoniestation Karlshuld hat seinen Vorstand neu gewählt. Die beiden Karlshulder Pfarrer Johannes Späth und Paul Igbo (Mitte) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Sie werden von neun Ehrenamtlichen unterstützt.

Der Ökumenische Förderverein Karlshuld unterstützt die Diakonie. Wie sich das positiv auf die Betreuung Pflegebedürftiger auswirkt.

Von Annemarie Meilinger

Der Ökumenische Förderverein Karlshuld (ÖFV) ist ein Verein, der ausschließlich die Diakoniestation Donaumooser Land unterstützt. Die Sozialstation, die unter der Trägerschaft der Diakonie Ingolstadt ihren Sitz neben der evangelischen Kirche Karlshuld hat, betreut in den Donaumoosgemeinden derzeit über 208 Menschen mit Pflegediensten, hauswirtschaftlicher Hilfe und Essen auf Rädern. Dazu kommen etwa 150 pflegende Angehörige, die Pflegeberatung in Anspruch nehmen. Der ÖFV, der sich zu seiner Mitgliederversammlung im Johannes-Pachelbel-Haus traf, ermöglicht mit seiner Spende, dass die Betreuung nicht nur auf Leistungen reduziert ist, die von den Krankenkassen abgerechnet wird.

„Mehr Zuwendung für die Kunden und mehr Arbeitszufriedenheit bei den in der Pflege Beschäftigten“, berichtete der Leiter der Diakoniestation Robert Kiefer den 45 anwesenden Vereinsmitgliedern. Mit der Unterstützung des Vereins steht die Station „finanziell auf guten Beinen“. 33 Mitarbeiter sind inzwischen dort beschäftigt, davon 19 ausgebildete Pflegekräfte, die in zehn Autos im Donaumoos unterwegs sind. Künftig will die Diakoniestation auch wieder Auszubildende einstellen, darüber hinaus ist angedacht, eine Tagespflegeeinrichtung aufzubauen, um Angehörige mehr zu entlasten.

16.600 Euro flossen 2018 an die Sozialstation

Der ÖFV Karlshuld konnte die Diakoniestation im Vorjahr mit 16.600 Euro unterstützen. Der Betrag setzt sich aus den Beiträgen der Mitglieder zusammen und aus Spenden über 7191 Euro. Der Gewerbeverband, die Raiffeisenbank und ein privater Spender haben allein 5500 Euro beigetragen.

Der Förderverein engagiert sich darüber hinaus auch in der Seniorenarbeit. Immer mittwochs gibt es Angebote für ältere Mitbürger. Man trifft sich zu gemeinsamen Mittagessen, zu Spielenachmittagen oder einfach zum Ratschen, am vierten Mittwoch jeden Monats gibt es Seniorentanz mit Live-Musik. Hanni Eisener und Heinz Gwosdzik berichteten von Lesungen, einem Ausflug sowie Advents und- Muttertagsfeiern. „Die Angebote sind für alle da, auch für Weicheringer und Lichtenauer.“ Leute aus dem „oberen Moos“ würde man bei den Angeboten dagegen vermissen, so die Ehrenamtlichen, „sie sollen einfach dazu kommen“.

Beide Pfarrer als Vorsitzende bestätigt

Pfarrer Johannes Späth und sein katholischer Kollege Paul Igbo wurden in der anschließenden Wahl als Vereinsvorsitzende bestätigt. Helga Lehmeier, Manfred Müller und Weicherings 2. Bürgermeister Thomas Fürst komplettieren den fünfköpfigen Vorstand. In den erweiterten Vorstand, das Kuratorium, wurden gewählt: Herta Knöferl, Anni Grabmair, Peter Lamprecht, Renate Karl, Simone Schachtner und Christine Bauermann. Rechnungsprüfer sind Werner Hammer und Franz Lehmeier. Bei den ausgeschiedenen Mitgliedern Thomas Mack, Fritz Kothmayr, Auguste Schmid, Bettina Mahle, Bettina Harvolk, Heinz Gwosdzik und Reinhold Dilg bedankte sich Pfarrer Johannes Späth für ihre jahrelange Mitarbeit und überreichte den Anwesenden ein Geschenk.

