Mehr als 800 Personen in Quarantäne

Diese neuen Regeln gelten ab Montag

Von 26 Corona-Neuinfektionen berichtet das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen am Freitag, 9. April. 18 Personen sind wieder genesen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell Infizierten auf 320 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Die meisten Corona-Fälle treten nach wie vor in der Stadt Neuburg (179) auf. Mit großem Abstand folgen die Stadt Schrobenhausen (29) und die Marktgemeinde Rennertshofen (22). Derzeit befinden sich nach Angaben des Gesundheitsamts 843 Personen in Quarantäne. Auf Basis der Infektionslage notiert das Robert-Koch-Institut am Freitag, 9. April, eine Sieben-Tages-Inzidenz von 148 für den Landkreis. Sowohl für die Kinderbetreuung als auch für Schuleinrichtungen ergeben sich daraus folgende neue Regelungen für die Zeit nach den Osterferien:

Die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in Neuburg-Schrobenhausen bleiben ab Montag, 12. April, geschlossen. Es findet eine Notbetreuung statt, in der aber nur diejenigen Kinder betreut werden, deren Eltern eine Kindertagesbetreuung nicht anderweitig sicherstellen können.

In den örtlichen Grundschulen und in der Grundschulstufe der Förderzentren findet bis auf Weiteres Distanzunterricht statt. Ausgenommen davon sind die vierten Klassen. Für diese Schülerinnen und Schüler finden Präsenzunterricht – soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann – oder Wechselunterricht statt.

Auch alle weiterführenden und berufliche Schulen sowie alle übrigen Jahrgangsstufen der Förderschulen bleiben im Distanzunterricht. Hier bilden die Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie die Abschlussklassen aller weiterführenden und beruflichen Schulen Ausnahmen: Diese Schülerinnen und Schüler dürfen am Präsenzunterricht und Wechselunterricht teilnehmen, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann.

An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt.

Für die Teilnahme am Präsenzunterricht gilt zudem für alle Schülerinnen und Schüler zweimal wöchentlich eine Testpflicht. Diese Testpflicht gilt ebenso für Lehrkräfte und das weitere an Schulen tätige Personal.

Die Schulen für Kranke erteilen in Übereinstimmung mit den Hygieneschutzvorschriften der Kliniken Unterricht beziehungsweise bieten eine Notbetreuung an.

Die schulvorbereitenden Einrichtungen sind geschlossen. Es findet eine Notbetreuung statt. (nr)

