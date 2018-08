24.08.2018

Mehr als nur Jazz im Konzertherbst

Im Herbst startet eine neue Konzertreihe im Ingolstädter Bürgerhaus. Neben klassischen Jazzkünstlern gibt es auch Newcomer zu sehen

Der Herbst wird bunt – das trifft auch auf die Konzertreihe „Jazz and More“ im Bürgerhaus/diagonal zu: Von Rock, Latin, Jazz, Funk, Fusion über Pop, Chanson und Kabarett bis hin zu Wiener Soul ist einiges geboten.

Den Auftakt macht am 10. Oktober der amerikanische Gitarrist und Komponist Dean Brown mit seiner Band, der bereits zum sechsten Mal im Bürgerhaus gastiert. Dean Brown hat immer schon sein Ding gemacht. Das wird auch auf seiner aktuellen Platte deutlich. Die ist sein fünftes Album als Bandleader. Der Titel spielt mit den Anfangsbuchstaben der Stilrichtungen Rock, Latin, Jazz, Funk und Fusion, in denen der vielseitige Gitarrist zu Hause ist.

Die Newcomerin Norisha Campbell, die 2013 beim TV-Format The Voice of Germany teilnahm, stellt am 17. Oktober ihr Debütalbum „Stand for Love“ vor. Ob mit Soulhymnen, modernen Gospelsongs oder Jazzballaden, die Sängerin begeistert mit kraftvollem Ton, außergewöhnlichen Phrasierungen und einem gutem Gefühl für Timing.

Ein weiteres Konzert erwartet die Besucher am 14. November, wenn der brasilianische Sänger und Pianist Ed Motta seinen souligen Sound im diagonal verbreitet. Mit seinem neuen Album „Criterion of the Senses“ entführt Ed Motta das Publikum ins Reich der Sinne. Es ist das dreizehnte Album des brasilianischen Sängers und Multiinstrumentalisten. Sein Klangspektrum reicht von Soul über Fusion bis Funk und Soft Rock.

Die drei Damen um die Münchner Jazzsängerin Lisa Wahlandt schaffen am 28. November Verbindungen zwischen ihrer musikalischen Heimat, dem Jazz, und ihrer geografischen Heimat Bayern. Ihre Texte voller Sprachwitz und Poesie singen die Drei Damen in Mundart und Schriftdeutsch. Chansoneske Kompositionen unterfüttern sie mit afrokubanischen Anleihen; Klassiker werden mit Einflüssen von Samba bis Tango neu interpretiert. Mit ihrer Musik beweisen Die Drei Damen, wie unbeschwert anspruchsvolle Unterhaltung sein kann.

„Den Duft der Männer“, so der Titel ihres aktuellen Albums, verströmt am 12. Dezember die Formation 5/8erl in Ehr’n aus Wien. Auch im zwölften Jahr ihres Bestehens ist die Band kaum festzumachen. Sie verweben verschiedene Interpretationsebenen, sind tiefernst und leicht zugleich. Man kann Liebeslieder heraushören oder politische Ebenen erkennen. Die Band nutzt die Kraft des Wienerischen, das Doppeldeutige, das Schmeichelnde wie Boshafte. (nr)

Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr. Eintrittskarten zu den Konzerten gibt es unter anderem in der Gaststätte diagonal in der Kreuzstraße 12 in Ingolstadt.

