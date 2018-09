13.09.2018

Mehr über fremde Kulturen lernen

Bei der Interkulturellen Woche ist auch in Ingolstadt vieles zu erleben

Ingolstadt Vom 23. bis 29. September begeht auch Ingolstadt die Interkulturelle Woche (IKW). Die bundesweit jährlich stattfindende Aktion ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. In mehr als 550 Städten und Gemeinden werden rund 5000 Veranstaltungen durchgeführt. Auch der „Tag des Flüchtlings“ gehört zur Interkulturellen Woche.

In Ingolstadt wird die IKW am Sonntag, 23. September, von Bürgermeister Sepp Mißlbeck um 11 Uhr am Rathausplatz eröffnet. Chöre aus verschiedenen Kulturkreisen singen dazu internationale Lieder. Zu sehen und lernen ist auch danach vieles. Hier in paar Beispiele: Die Ausstellung Flucht-Vertreibung-Asyl wird die ganze Woche über im Neuen Rathaus gezeigt. Und bei der interkulturellen Mittagspause, die in den Räumen der Integrationsbeauftragten und der Gleichstellungsbeauftragten stattfindet, kann man mehr zu den Hintergründen der Ausstellung erfahren. Während der ganzen Woche zeigt das Bürgerhaus deutsch-russische Kinderbilder und lädt am Sonntag zur Aufführung der Schanzer Puppenspieler ein. Außerdem wird zum internationalen Volkstanz aufgespielt. Im Klenzepark können Kinder basteln und Schiffchen fahren lassen. Dazu werden sie von den afrikanischen Trommlern unterstützt. Das Bürgerhaus bietet unter dem Motto „Dialog im Diagonal“ eine Veranstaltung mit Geflüchteten und Vertriebenen und mit den ehrenamtlichen Helfern an. Thema: Heimat und Fremde, Weggehen und Ankommen, Erfolg und Niederlage. Im Kino der Vhs wird ein Dokumentarfilm über eine Integrationsklasse in der Schweiz mit Jugendlichen aus aller Welt gezeigt. Der Stadtjugendring lädt zu einem Rap-Contest in die Fronte 79 ein.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. (nr, pm)

www.ingolstadt.de/integration und www.interkulturellewoche.de

