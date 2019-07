vor 39 Min.

Mein Schatzi und ich...

Mit wem oder was verbringen sie die schönsten Stunden am Tag? Lassen Sie es uns wissen

Jeder hat einen Schatz. Naheliegend sind da natürlich der Partner oder die lieben Kleinen. Doch es gibt auch immaterielle Lieblinge, die uns sehr am Herzen liegen. Unser allseits geschätzter Kollege, Stadtredakteur Fabian Kluge, kommt zum Beispiel keine Mittagspause ohne sein heiß geliebtes Nusshörndl aus, dass er freudestrahlend verzehrt. Bei unserer diesjährigen Sommeraktion „Mein Schatzi und ich“ rufen wir Sie, liebe Leser, mit einem Augenzwinkern dazu auf, uns ein Motiv von sich und Ihrem „Allerliebsten“ zu schicken.

Und so funktioniert’s: Ab sofort können Sie uns ein Bild schicken, dass Sie mit ihrem Schatzilein zeigt: Und das kann ein Mensch sein, ein Tier, ein Hobby, ein Gegenstand, Ihr Lieblingsplatzerl oder Ihre Lieblingsspeise – ganz einfach das, was Ihnen persönlich lieb und teuer ist. Seien Sie kreativ!

Die Fotos werden dann im Lokalteil unserer Zeitung veröffentlicht und zur Abstimmung auf unserem Internet-Portal unter der Adresse www.neuburger-rundschau.de gezeigt. Unter den zehn Bildern, die die meisten Stimmen bekommen, wählt die Redaktion der Neuburger Rundschau am Ende die drei besten Einsendungen mit ihren „Schatzis“ aus. Die Gewinner bekommen als Preise Familienkarten für den Neuburger Kinopalast geschenkt, die Kinobetreiber Roland Harsch wieder dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat.

Wenn Sie also an unserer Sommeraktion teilnehmen wollen, senden Sie uns ein Bild, am besten per E-Mail in guter Qualität und als eigener Dateianhang im jpg-Format an folgende Adresse: redaktion@neuburger-rundschau.de (Stichwort: Mein Schatz und ich).

Bitte geben Sie unbedingt Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer an. Und damit wir auch wissen, wen und was wir auf dem Foto sehen, freuen wir uns über eine kurze, gerne auch witzige Beschreibung dazu. Die Aktion läuft bis zum Ende der Sommerferien. (nr)