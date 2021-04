Mercedes in Baar-Ebenhausen: Kennzeichen selbst mit Stempel versehen

Ein abgestellter Mercedes ist der Polizei in Baar-Ebenhausen aufgefallen: Eine Überprüfung zeigte, dass das Auto bereits 2020 außer Betrieb gesetzt werden sollte. Eigentlich.

Am Samstag, 17. April, ist die Polizei in Baar-Ebenhausen am Bahnhof an einem Mercedes vorbeigefahren, der dort auf der Straße abgestellt war. Dabei fiel den Beamten auf, dass an den amtlichen Kennzeichen des Mercedes blaue Zulassungsstempel eines Kurzzeitkennzeichens angebracht waren.

Baar-Ebenhausen: Die Polizei überprüfte das Kennzeichen des Mercedes

Eine Überprüfung des amtlichen Kennzeichens ergab den weiteren Angaben zufolge, dass der Mercedes bereits im Dezember 2020 außer Betrieb gesetzt wurde und das Kennzeichen zwischenzeitlich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben ist. Daraufhin kontaktierten die Beamten den ehemaligen Halter des Mercedes.

Der 65-Jährige, welcher auch aus dem Gemeindebereich Baar-Ebenhausen stammt, räumte auf Befragen der Beamten ein, dass er die blauen Zulassungsstempel von einem ehemals benutzten Kurzzeitkennzeichen abgemacht und anschließend an die amtlichen Kennzeichen seines außer Betrieb gesetzten Mercedes angebracht habe. Er wollte so den Anschein einer bestehenden amtlichen Zulassung des Mercedes erwecken. Gegen den 65-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. (nr)

