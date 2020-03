vor 51 Min.

Messe in Neuburg: Das ist bei „Gesund & Aktiv“ zu sehen

„Gesund & Aktiv“: In den vergangenen Jahren gab es auf der Messe in Neuburg für Besucher schon einmal eine kostenlose Massage.

Die Messe "Gesund & Aktiv" gastiert am 7. und 8. März in der Neuburger Parkhalle. Dabei präsentieren sich rund 25 Aussteller zum Thema Gesundheit. Was sie Besuchern außerdem bieten.

Am ersten Märzwochenende fällt der Startschuss für die diesjährigen Neuburger Aktivwochen im Rahmen der Messe „Gesund & Aktiv“. Am Samstag, 7. März, von 14 bis 17.30 Uhr und am Sonntag, 8. März, von 10 bis 17 Uhr, präsentieren sich rund 25 Aussteller zum Thema Gesundheit in der Parkhalle. Was ist konkret geboten?

Betriebe, vereine und Organisationen präsentieren sich in Neuburg

Laut einer Pressemitteilung des Stadtmarketings zeigen sich an diesen beiden Tagen verschiedene Betriebe, Vereine und Organisationen mit Produkten und Neuheiten. Sie geben Anregungen und Tipps zu den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Livestyle, Sport und Wellness. Außerdem werden Hör- und Gesundheitstests angeboten, um den Besuchern der kostenlosen Messe einen optimalen Start in den Frühling zu ermöglichen.

Dazu gibt es auch in diesem Jahr ein abgestimmtes Rahmenprogramm. Neben aktiven Vorführungen wie Jumping Fitness, Yoga, Faszination Golf finden zum ersten Mal Fachvorträge zu diversen Themen wie Physiotherapie oder heimische Kräuter statt. Am Sonntag gibt es dann den traditionellen Sportlerfrühschoppen mit der integrierten Siegerehrung des Neuburger Rundschau-Laufcups und der Laufpass-Verlosung. Der Hauptpreis ist ein Gutschein vom TUI Reisecenter in Neuburg. Gegen Nachmittag geht es weiter mit der Siegerehrung des Alb-Donau-Walking-Cups und der Walkingpass-Verlosung.

Höhepunkt der Neuburger Messe: Eine Modenschau bei "Gesund & Aktiv"

Ein Höhepunkt an diesem Wochenende im März wird nach Ausführungen des Stadtmarketings die Modenschau von den beiden Häusern „Moser Männermode“ und „anziehend“. Die Models des Vereins TSV Neuburg werden dieses Jahr vom Haarstudio FeBo gestylt.

Um dem Park- und Verkehrschaos entgegenzuwirken, können die Großflächenparkplätze der Stadt wie die Schlösslwiese genutzt werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Außerdem wird kostenloses Parken mit Parkschein für den Zeitraum von drei Stunden in der Innenstadt von Neuburg ermöglicht. Der Volksfestplatz steht Messebesuchern ebenfalls als Parkplatz zur Verfügung. Von dort können sie am Samstag den kostenlosen Shuttlebus der Stadtwerke Neuburg zum Parkbad beziehungsweise zur Parkhalle nutzen. (nr)

Weitere Informationen gibt es unter www.stadtmarketing-neuburg.de.