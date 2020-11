vor 32 Min.

Messerstiche in Unterkunft- Kripo Ingolstadt ermittelt

Weshalb der Streit in der Gemeinschaftsunterkunft in Ingolstadt eskalierte, ist noch unklar.

Ein Streit zwischen zwei Männern in einer Gemeinschaftsunterkunft in Ingolstadt eskaliert: Ein 24-Jähriger wird mit Messerstichen im Unterbau verletzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Ingolstadt.

In einer Gemeinschaftsunterkunft in der Regensburger Straße in Ingolstadt ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen. Warum die beiden stritten, ist nach Angaben der Polizei unklar. Doch der Streit eskalierte.

Polizei Ingolstadt: Streit in Gemeinschaftsunterkunft eskaliert

Wie die Beamten weiter mitteilen, bedrohte ein 37- Jähriger einen 39-jährigen Bewohner der Unterkunft mit einem Messer. Ein Mitbewohner versuchte den Streit zu schlichten, geriet dadurch aber selbst in den Fokus des Mannes, der ihn das Messer dann mehrmals in den Unterbauch rammte.

Der 24-Jährige musste im Klinikum notversorgt werden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Er konnte das Krankenhaus schließlich ohne lebensbedrohliche Verletzungen wieder verlassen. Der aus der Unterkunft geflüchtete 37-Jährige wurde wenig später vorläufig festgenommen und dem zuständigen Haftrichter wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung vorgeführt. Gegen den wohnsitzlosen Mann wurde Untersuchungshaft angeordnet. (nr)

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen