Michael Böhm möchte ein „soziales Burgheim“

Plus Michael Böhm möchte weiterhin daran arbeiten, aus dem Ortskern eine attraktive Wohnstube zu machen. Was ein Quartiersmanager damit zu tun hat.

Wer sich neu um ein Bürgermeisteramt bewirbt, der hat es leicht: Wenn es um Ideen, Wünsche und Veränderungen geht, sind die Gedanken frei. Doch wer wie Michael Böhm ( CSU) in eine zweite Amtszeit starten möchte, der kann und muss sich an jenen Aussagen messen lassen, die er sechs Jahre zuvor getroffen hat. Hat der Burgheimer gehalten, was er versprochen hat?

Mit einem „Gesamtentwicklungskonzept“ wollte Michael Böhm eine Art Fahrplan für die Gemeinde aufstellen, in der festgelegt wird, wohin sich Burgheim langfristig entwickeln will. Dieses Vorhaben hat er tatsächlich in die Tat umgesetzt. Mit dem Projekt „Markt.Strategie.Burgheim“ hat er sich zusammen mit Gemeinderäten und Bürgern Gedanken über die Zukunft Burgheims gemacht. Dazu gehört es unter anderem, den Kernort – oder wie Michael Böhm sagt: „die Wohnstube Burgheims“ – aufzuwerten, und zwar optisch wie funktional.

Michael Böhm kauft alte Häuser im Ortszentrum von Burgheim

Deshalb hat die Gemeinde begonnen, heruntergekommene Anwesen in zentraler Lage zu kaufen. Fünf sind es mittlerweile, zwei stehen in der Pipeline. Was mit den Häusern konkret passiert, weiß Böhm im Augenblick noch nicht. Nur soviel: Sie sollen hergerichtet und einem Nutzen zugeführt werden, von dem alle Burgheimer profitieren. Und sie sollen am Ende im besten Fall eine Symbiose untereinander bilden. Als Beispiel nennt er ein Haus, das sich für ein Alt- und Jung-Wohnanwesen anbieten würde. Ein paar Schritte weiter könnte dann in einem der anderen Häuser ein Café einziehen, wo sich (nicht nur) die Wohngemeinschaft zum Plausch treffen kann. „Wir können als Gemeinde natürlich keinen Bäcker anheuern. Aber wir können die Rahmenbedingungen dafür schaffen“, macht Böhm deutlich. Denn wo es eine Nachfrage gibt, wird ein Angebot nicht so leicht abgelehnt.

Michael Böhm will für die CSU erneut Bürgermeister in Burgheim werden. Video: Fabian Kluge

Auf Böhms Wahlprogramm 2014 stand auch die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. Entstanden ist daraus die „iKommZ“ – die interkommunale Zusammenarbeit von sieben Kommunen. Da geht es nicht nur darum, dass die Gemeinden über den Verbund die eine oder andere Verwaltungsarbeit bündeln können und sich damit am Ende Geld und Personaleinsatz sparen, sondern dass der Austausch über die Gemeindegrenze hinweg selbstverständlicher wird. Wenn sich Michael Böhm mit seinen Bürgermeisterkollegen trifft, dann nimmt er nicht nur Ideen oder Ratschläge mit, sondern bekommt bei Bedarf auch Verständnis oder motivierende Worte mit auf den Weg, sagt er.

Ein Quartiersmanager soll sich in Burgheim um soziale Angelegenheiten kümmern

In den nächsten sechs Jahren würde Michael Böhm den eingeschlagenen Weg natürlich fortsetzen. Die Grundlagen seien gerade erst geschaffen worden, jetzt gehe es darum, diese mit Leben zu füllen. Ein „soziales Burgheim“ steht für ihn dabei an oberster Stelle. Helfen soll ihm dabei ein sogenannter Quartiersmanager, der nicht nur als Ansprechpartner in allen sozialen Angelegenheiten fungieren, sondern auch bei der Suche nach für Burgheim passenden sozialen Einrichtungen helfen soll, wie etwa einer Tages- oder Kurzzeitpflege. Böhm schließt nicht aus, dass in solch einem Fall die Gemeinde ein entsprechendes Gebäude baut. „Da gibt es verschiedene Spielvarianten. Es findet sich immer eine Lösung.“

Der 53-Jährige denkt aber nicht nur an die ältere Generation. „Wir brauchen auch Wohnraum für Junge, die nicht gleich bauen wollen.“ Aber auch in diesem Fall schließt Böhm durchmischte Wohnformen nicht aus. Denn wenn es nur im Erdgeschoss barrierefreie Wohnungen gäbe, bräuchte man keinen Aufzug – was letztlich auch die Kosten senke.

