00:33 Uhr

Michael Funk lädt zum Dialog

CSU-Kandidat aus Ehekirchen will mit Bürgern ins Gespräch kommen

Michael Funk, CSU- Bürgermeisterkandidat in Ehekirchen, startet am Montag, 16. September, eine Bürgerdialog-Tour durch die Ortsteile. „Was denkst du, was in Ehekirchen besser FUNKtionieren muss?“, ruft Funk in Anspielung auf seinen Namen die Bürger auf, ihm mitzuteilen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Gemeinsam mit den Bürgern aller Ortsteile möchte Funk das kommunalpolitische Programm für Ehekirchen erstellen. „Unsere Politik soll spürbar bei den Bürgern ankommen. Deshalb interessiert es mich, was sie bewegt“, sagt Funk in einer Pressemitteilung.

Insgesamt finden 15 Bürgerdialoge in Ehekirchen statt. Das sind die Termine:

am Kaltenbrunnener Weiher: Montag, 16. September, 18.30 Uhr

am Kirchenvorplatz, Montag, 16. September, 20 Uhr

an der Bushaltestelle, Donnerstag, 19. September, 18.30 Uhr

am Feuerwehrhaus am Weiherweg, Donnerstag, 19. September, 20 Uhr

am Kirchenvorplatz, Freitag, 20. September, 18 Uhr

im Pfarrgarten, Freitag, 20. September, 20 Uhr

am Feuerwehrhaus in Nähermittenhausen, Montag, 23. September, 18.30 Uhr

am Schützenheim, Montag, 23. September, 20 Uhr

an der Bushaltestelle, Mittwoch, 25. September, 18.30 Uhr

an der Bushaltestelle in der Dorfmitte, Mittwoch, 25. September, 20 Uhr

am Feuerwehrhaus, Sonntag, 29. September, 18 Uhr

an der Bushaltestelle in der Dorfmitte, Montag, 30. September, 18.30 Uhr

am Schützenheim Waldblick, Montag, 30. September, 20 Uhr

am Daferner-Parkplatz, Mittwoch, 2. Okt., 18.30 Uhr

am Schützenheim, Mittwoch, 2. Oktober, 20 Uhr (nr)

Themen Folgen