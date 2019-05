vor 4 Min.

Michael Funk will Bürgermeister von Ehekirchen werden

Bei der Kommunalwahl 2020 bekommt Bürgermeister Günter Gamisch Konkurrenz. Der Kandidat der CSU sei „menschlich der Richtige“ für die Gemeinde.

Der 36-jährige Michael Funk soll der Bürgermeisterkandidat der CSU in Ehekirchen werden. Eine entsprechende Empfehlung an die Mitgliederversammlung beschloss der Ortsvorstand in seiner jüngsten Sitzung. Der gebürtige Ehekirchener kenne die Gemeinde und aus seinem Beruf als Verwaltungsleiter auch die Funktionsweise einer Verwaltung. Das teilte die CSU Ehekirchen in einer Presseerklärung mit.

„Wir haben uns im Vorfeld intensiv mit der Kandidatenauswahl beschäftigt und immer wieder kamen wir auf den Namen Michael Funk“, berichtet CSU-Ortsvorsitzender Michael Braßler. Schließlich wolle man nicht mit einem Zählkandidaten – also jemandem, der keine Aussicht hat, gewählt zu werden – in die Kommunalwahl im März nächsten Jahres gehen.

Michael Funk engagiert sich im Burschenverein und in der Feuerwehr Ehekirchen

Dank seines bisherigen Engagements als Festleiter des Ehekirchener Hochzeitsfestes und als Vorsitzender des Katholischen Burschenvereins und der Freiwilligen Feuerwehr sei er sehr gut vernetzt in der Gemeinde. „Beste Voraussetzungen, um sich als Bürgermeister um das Wohl Ehekirchens zu kümmern“, ist sich Braßler sicher.

Funk rechnet sich für die Wahl „sehr gute Chancen“ aus. „Sonst würde ich nicht antreten. Ich lasse mich nicht aus Spaß an der Freude aufstellen.“ Ehekirchens Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren beurteilt er als „nicht schlecht, aber verbesserungsfähig“. Die Leitung einer Verwaltung schreckt ihn jedenfalls nicht: Als Geschäftsleiter in einer Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Augsburg sei Verwaltung für ihn nichts Fremdes. Mindestens genauso wichtig sei ihm der Austausch mit den Menschen vor Ort – „und da habe ich keine Berührungsängste“.

Dieser Meinung folgten auch die Mitglieder des CSU-Vorstands und beschlossen einstimmig, Michael Funk der Nominierungsversammlung Ende Juli als Bürgermeisterkandidat vorzuschlagen. (nr)

Themen Folgen