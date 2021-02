09:41 Uhr

Miese Masche beim Tanken in Eichstätt: Junger Neuburger bietet Handy als Pfand

Eine Frau hält an einer Tankstelle an einer Zapfsäule eine Zapfpistole in der Hand und betankt ein Auto.

Mit einer besonders miesen Masche wollte ein 19-jähriger Autofahrer aus Neuburg eine Tankstellenangestellte in Eichstätt über den Tisch ziehen. Es scheint nicht das erste Mal gewesen zu sein.

Gegen 8.20 Uhr am Mittwochvormittag, 24. Februar, hat ein 19-Jähriger aus Neuburg sein Auto in Eichstätt betankt und betrat anschließend mit seinen zwei Freunden im Alter von 18 und 29 Jahren die Tankstelle. Da die EC-Karte des 19-Jährigen nicht angenommen wurde, bot der 18-Jährige sein altes Handy als Pfand an, um am Geldautomaten Bargeld abzuheben.

Tank-Masche in Eichstätt: Personen sind der Polizei bereits bekannt

Die Angestellte wurde jedoch misstrauisch, da eine Kollegin vor einer Woche von genau denselben Personen auf die gleiche Masche betrogen wurde. Auch in diesem Fall sollte ein altes Handy als Pfand übergeben werden. Durch die eingesetzte Polizeistreife wurde festgestellt, dass die drei Personen bereits mehrfach mit der gleichen Masche aufgetreten sind. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges. (nr)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen