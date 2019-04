vor 22 Min.

Milde trotz Hitlergruß

Ein junger Asylbewerber machte eine verhängnisvolle Geste. Wusste er, was er tat? Und welche Strafe ist angemessen?

Ein junger Asylbewerber, der den Hitlergruß zeigt? Wie passt das zusammen? Mit dieser Frage musste sich Jugendrichter Gerhard Ebner am Dienstagvormittag am Neuburger Amtsgericht auseinandersetzen. Die Strafe fiel milde aus, denn der junge Mann scheint inzwischen gut integriert zu sein. Wusste er überhaupt, was es in Deutschland bedeutet, wenn man seine rechte Hand derart erhebt?

Nicht wirklich, sagte der 20-Jährige. Mittlerweile habe er sich aber darüber informiert. „Es tut mir leid“, entschuldigte er sich. Als der Richter ihn aufforderte, die Geste zu wiederholen, fühlte der Angeklagte sich sichtlich unwohl und bewegte die Hand äußerst zögerlich. Am 30. März vor einem Jahr hatte er sich gegen 20 Uhr mit anderen jungen Asylbewerbern auf der Schlösslwiese aufgehalten und Bier getrunken. Eine Frau, die von den Heranwachsenden beleidigt worden war, rief die Polizei. Als die Beamten die Gruppe des Platzes verwies, schlug einer der jungen Männer gegen einen der Polizisten, hieß es damals im Polizeibericht. Dieser wurde bereits verurteilt. Ein anderer aus der Gruppe – der Angeklagte – provozierte die Polizisten mit dem Hitlergruß. Richter Ebner sprach den 20-Jährigen deshalb schuldig des Verbreitens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Nur wie sollte dieses Vergehen geahndet werden? Der junge Mann war 2015 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen. Um etwas aus seinem Leben zu machen, wie er vor Gericht erklärte. Standardmäßig wurde er in einer stationären Jugendhilfe-Einrichtung im Landkreis untergebracht. Dennoch geriet er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt – wegen Beleidigung, Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Wie Hans Wöhrl von der Jugendgerichtshilfe darlegte, sei dies insbesondere dann geschehen, wenn er mit Gleichaltrigen gleicher Herkunft zusammen war und unter Alkoholeinfluss stand. Inzwischen habe der junge Mann aber eine Verlobte, bei der er wohnt, und eine Ausbildungsstelle. Sowohl die Verlobte als auch seine Chefin waren im Gerichtssaal anwesend, um den 20-Jährigen zu unterstützen. „Er trinkt nicht mehr so wie früher und ist viel zuhause“, beteuerte seine zukünftige Ehefrau.

Staatsanwalt Martin Sokoll, Verteidigerin Stephanie Röß und Richter Gerhard Ebner waren sich einig, dass der Angeklagte auf einem guten Weg und die Sozialprognose günstig sei. „Wir haben selten einen so guten Fall“, meinte Ebner. Außerdem lobte er die Deutschkenntnisse des Heranwachsenden. Problematisch war jedoch, dass sich der 20-Jährige in offener Bewährung befand. Der Jugendrichter entschied schließlich, die Bewährungsstrafe von sieben auf zehn Monate zu verlängern und dem jungen Mann einen Bewährungshelfer zur Seite zu stellen. Das Urteil ist rechtskräftig. Ob der 20-Jährige allerdings dauerhaft in Deutschland bleiben darf, ist unklar, das Asylverfahren läuft noch. (dopf)

