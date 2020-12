06:00 Uhr

Millionenprojekt: Das wird Neuburgs größter Kindergarten

Plus Neuburgs größter Kindergarten geht ab 7. Januar an den Start. Die Warteliste ist bereits lang - und die Personalsuche schwierig. Was den Neubau auszeichnet.

Von Gloria Geissler

Mehr Wald geht wohl nur im Waldkindergarten. Der Neubau auf dem Gelände der Stadtwerke zwischen Grünauer und Heinrichsheimer Straße grenzt direkt an haushohe Bäume und dichte Sträucher. Dementsprechend naturnah ist auch das Konzept des neuen Kindergartens. Auf 4000 Quadratmeter Außenfläche können sich die Kinder an der frischen Luft austoben, drinnen warten Naturmaterialien, wie zum Beispiel Decken und Wände aus Fichtenholz. Bis zu sechs Meter hohe Wände und große Fensterfronten vermitteln jede Menge Freiheitsgefühl.

Am 7. Januar geht’s los. Dann werden die ersten Krippen- und Kindergartenkinder durch die großzügigen Räumlichkeiten sausen. Bis dahin werden die ersten beiden Gebäudetrakte fertiggestellt sein, für den dritten können sich die Arbeiter noch etwas Zeit lassen, denn gestartet wird noch nicht in voller Besetzung. Nur der Schnee könnte den Zeitplan für die Asphaltierungsarbeiten etwas durcheinanderbringen. Eine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass bei dem 4,4 Millionen teuren Bau bisher eigentlich alles nach Plan verlaufen ist.

Kinderhaus steht auf dem Gelände der Neuburger Stadtwerke

Der Stolz über das neue Gebäude ist Norbert Eszlinger anzusehen. Seit drei Monaten ist er Geschäftsführer beim Neuburger Verein Frühförderung, der die Trägerschaft für das Kinderhaus übernommen hat. Viel Arbeit liegt seither hinter dem neuen Verwaltungsleiter, von ruhigem Einstand keine Spur. Doch er hat Spaß daran, die letzten Arbeiten zu begleiten, den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag noch unter zu bringen und dann den neuen Kindergarten seiner Bestimmung zu übergeben.

In den Sanitärräumen werden die letzten Handgriffe getätigt an Waschbecken und Toiletten im Mini-Format. Bild: Geissler

Starten wird dieser mit einer Kindergarten- sowie zwei Krippengruppen. 16 beziehungsweise zwei Mal elf Kinder werden dann dort von rund zwölf Mitarbeitern betreut. Und zwar sind es Kinder – wie es dem Grundgedanken des Verein Frühförderung entspricht – mit und ohne Handicap. Bei Vollbelegung werden es sechs Gruppen sein, die – je nach Bedarf – Krippe oder Kindergarten sein werden. Das Gebäude liefert dazu die nötige Flexibilität. Jeder Kubus beinhaltet zwei Gruppenräume (mit geräumiger Küchenzeile und kuscheligen Fensternischen), einen gemeinsamen Stauraum, einen Sanitärraum sowie einen Mehrzweckraum, der bei Doppelbelegung geteilt werden kann. Außerdem kann man von jedem Gruppenraum aus eine große, überdachte Terrasse betreten. Um den Kindern Orientierung zu bieten, sind die Wände der drei Kuben farblich unterschiedlich gestaltet.

Das Neuburger Kinderhaus ist Kindergarten und Krippe in einem

Vor dem Haus gibt es einen großen Parkplatz, vom dem aus man das Gebäude betritt. Ein Monitor zur Elterninformation begrüßt die Gäste im Eingangsbereich, wo auch Kinderwagen abgestellt werden können. Die Mitarbeiter haben neben dem Pausenraum einen eigenen Arbeitsraum mit drei Computerplätzen. Außerdem gibt es eine kleine Turnhalle, eine Schmutzschleuse zum Garten hin, zwei Therapieräume für Kinder mit speziellem Förderbedarf und viel Platz für freies Spiel. Die Fußbodenheizung wird mit der stadteigenen Nahwärme beheizt und die Lüftungsanlage arbeitet – ganz coronakonform – mit Frischluftzufuhr. Eszlinger ist dankbar, dass die Stadt dem Verein sehr entgegengekommen ist und zum Beispiel die Festeinbauten, wie die Küchen, übernommen hat. Der Verein musste nur noch die Möbel anschaffen, „was für einen kleinen Träger wie uns Gold wert ist“.

Ein Tunnel, ein Sandkasten und viele Bäume laden auf dem 4000 Quadratmeter-Gelände zum Spielen ein. Bild: Geissler

Die Plätze der Kinder, die im Januar starten, sind bereits alle vergeben. Die Warteliste ist lang, sagt Eszlinger. Nur die Personalsuche gestaltete sich schwieriger. Mit einiger Verzögerung wurde man schließlich bei der Leitung fündig. Julia Distl, gebürtige Karlshulderin, und studierte Kindheitspädagogin hat bereits am 1. November beim Verein begonnen. Sie bringt Gruppenleitererfahrung aus zwei Einrichtungen in München mit – und Hündin Olivia, genannt „Livi“. Der Golden Retriever ist ein Therapiehund und begleitet Julia Distl seit seiner elften Lebenswoche an den Arbeitsplatz. Die weiteren Mitarbeiter setzen sich bunt zusammen aus Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Heilerziehungspflegerinnen, Kinderkrankenschwestern und Akademikern. Insgesamt 80 Prozent Fachkraftquote, bei Weitem mehr als staatlich gefordert, aber in Zeiten des Fachkräftemangels nicht anders zu stemmen, wie Eszlinger sagt: „Wir schießen ordentlich Geld rein.“ Wenn der Kindergarten im Vollbetrieb läuft, werden es zwischen 25 und 30 Mitarbeiter sein, die dort beschäftigt sind. Da die Gruppe Neuland zum Jahresende schließt und alle vier Mitarbeiter in den Kindergarten wechseln, schlägt der Verein zwei Fliegen mit einer Klappe. „Anders“, so der Geschäftsführer, „hätten wir das Personal wohl gar nicht zusammenbekommen“.

Die Erhöhung für die Kinder ist in den Küchen integriert. Bild: Geissler

Bis im Januar eröffnet wird, bleiben noch einige Dinge zu tun. In der nächsten Woche werden die Möbel geliefert und der Eingangsbereich gepflastert. Bis der Garten hergerichtet werden kann, wird es noch ein bisschen dauern, aber die Kinder haben ja den Wald vor der Haustüre, da gibt es sicherlich genug zu entdecken.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen